Mosciano – Roseto Basket 20.20 76-84: il racconto del match

MOSCIANO SANT’ANGELO – Il Roseto Basket 20.20 chiude con la settima vittoria consecutiva la regular season del campionato di C Gold, ottenendo la posta in palio sul parquet di Mosciano. La prestazione offerta dalla Braderm non è la migliore della stagione, ma Bricis e compagni sono bravi a non perdere la testa nei momenti difficili, conservando il prezioso vantaggio. Tanti meriti dei locali se la partita è combattuta, soprattutto di Barbarosa, autore della bellezza di 33 punti e vera spina nel fianco per la difesa rosetana. Con questo risultato, la formazione di coach Francani termina il girone di ritorno con un record di 8-1, è prima da sola e aspetta la risposta domenicale di Nuovo Basket Aquilano e Pescara.

L’approccio difensivo del 20.20 è deficitario e viene concesso molto ad Alberione e Barbarosa, che garantiscono a Mosciano il vantaggio nei primi minuti. Roseto alza i giri del motore minuto dopo minuto, soprattutto con Lestini e Zalalis, unici realizzatori per i biancoblu nella frazione iniziale, che si conclude 23-23. I secondi 10’ sono quelli che cambiano la partita, perché si aprono con un parziale di 0-18 firmato dal duo Jovanovic-Maiga. I gialloblu provano a non darsi per vinti, ma continuano a subire troppo nella loro metà campo, dove Bricis colpisce con continuità. All’intervallo il parziale recita 34-51.

Roseto esce bene dagli spogliatoi, Zalalis su tutti, ma col passare dei minuti perde smalto in attacco. Ne approfitta Mosciano, che con molta voglia riapre il discorso, sfruttando momenti di grazia di Barbarosa, uomo solo al comando per coach Bontà. Dopo 30’, la Braderm conduce 57-70. L’inerzia si è ormai spostata dalla parte dei padroni di casa, che credono nella rimonta e si avvicinano con Natalini. Gli ospiti, privi di Di Giandomenico da fine primo quarto per un colpo alla testa (per fortuna senza conseguenze gravi), vedono ridursi il vantaggio fino al +3, prima di chiudere i conti con Jovanovic e Lestini e tirare un sospiro di sollievo. La gara termina 76-84.

La Braderm tornerà in campo tra due settimane, nel week-end del 25 e 26 febbraio, per la prima gara della fase a orologio. Il calendario sarà reso noto nei prossimi giorni.

Parziali: 23-23, 11-28, 24-19, 19-14

Mosciano: Barbarosa 33, Valentini, Ippolito, Usai 2, Persia, Alberione 20, De Lutiis 2, Diatlov 4, Natalini 8, Carrara 7. All: Sante Bontà

Roseto: Del Nibletto, Maiga 11, Palmucci 2, Di Giandomenico, Jovanovic 14, Francani, Haidara, Lestini 17, Bricis 14, Cantarini 4, Zalalis 22. All: Ernesto Francani