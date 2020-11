Montesivano, impianti semaforici: in corso i lavori di adeguamento

Pompei: “Stiamo provvedendo all’ammodernamento di quelli esistenti e all’installazione di impianti countdown in 7 semafori, per migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, fornendo anche una informazione utile sui tempi di percorrenza degli incroci”

MONTESILVANO – Sui principali semafori della città di Montesilvano sono in corso alcuni lavori per l’adeguamento degli impianti, curati dall’assessorato comunale ai Servizi e alle Manutenzioni, attraverso la ditta RTI Cross Control Srl/La Semaforica Srl di San Benedetto del Tronto, che si è aggiudicata la gara di appalto lo scorso luglio.

“É in corso un servizio di adeguamento di tutti gli impianti semaforici – spiega l’assessore Alessandro Pompei – , alcuni di essi da tempo versano in condizioni pessime. In particolare stiamo provvedendo all’ammodernamento di quelli esistenti e all’installazione di impianti countdown in 7 semafori, per migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, fornendo anche una informazione utile sui tempi di percorrenza degli incroci. Verranno installati 4 photored, per rilevare il passaggio di un veicolo quando nel semaforo è accesa la luce rossa. Il primo nell’incrocio tra viale Europa e corso Umberto, in entrambi i lati. Adeguamenti anche negli impianti di via Vestina, su proposta anche del comandante della polizia locale Nicolino Casale, per evitare l’alta velocità. In particolare nel semaforo tra corso Umberto e via Adige è stato migliorato l’aspetto della sicurezza stradale, dati alla mano, da ottobre 2016, abbiamo assistito all’azzeramento del numero di incidenti, in quell’incrocio negli anni passati ci sono stati scontri mortali. Ora automobilisti e pedoni rispettano il codice della strada”.