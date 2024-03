Montesilvano, spaccio stupefacenti: arrestato pizzaiolo

MONTESILVANO – Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile ha arrestato un 32enne pescarese già noto alle FF.OO.

I poliziotti si sono recati presso una pizzeria di Montesilvano, in merito alla quale avevano ricevuto segnalazioni da parte di alcuni cittadini per l’inusuale e frequente andirivieni di giovani anche al di fuori dell’orario di apertura. Una volta entrati hanno sorpreso il 32enne, dietro il banco per la preparazione delle pizze, mentre era intento a chiudere uno scatolone e nella circostanza era chiaramente percepibile un intenso odore di marijuana.

A tal punto, informato che sarebbe stata eseguita una perquisizione, in evidente stato di agitazione, l’uomo ha indicato prima lo scatolone e poi una borsa da palestra custodita nel retro del locale. All’interno, i poliziotti vi hanno trovato 8 confezioni termosaldate contenenti infiorescenze di marijuana per un totale di oltre 2 kg.

Gli investigatori si sono recati presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto altra marijuana ed anche dell’hashish, oltre a materiale utile al confezionamento ed alla parcellizzazione del narcotico.

Complessivamente, sono stati sequestrati un totale di 2,176 kg. di marijuana e 626 g. di hashish, risultati peraltro di particolare qualità e tali da poter fruttare circa 30.000 euro una volta commercializzati al dettaglio.

Pertanto, il 32enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.