Montesilvano, selezioni per incarichi al comune: i candidati ammessi

I nomi dei candidati nella selezione come Dirigente Comandante Polizia Locale del Comune e della Commissione per l’incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune

MONTESILVANO – Il segretario generale Angela Erspamer, presidente della Commissione per l’incarico a tempo determinato (ex art.110, co. 1,del D.Lgs.267/2000), di Dirigente Comandante della Polizia Locale del Comune di Montesilvano e della Commissione per l’incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di Montesilvano ha reso noti i nomi dei candidati ammessi alla procedura selettiva (art. 3 – ammissione alla selezione – esito della verifica dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 1 dell’Avviso pubblico). I candidati sono stati convocati per lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 9,00 (per l’icarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale) e alle ore 15,00 (per l’incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale) nella Sala giunta del Comune di Montesilvano in piazza Diaz. L’amministrazione comunale ha lavorato speditamente per concludere entro l’anno tutte le procedure e lunedì il sindaco Ottavio De Martinis e il segretario generale Angela Erspamer ascolteranno i singoli candidati in appositi colloqui.

Questi i nomi degli ammessi per l’incarico a tempo determinato di Dirigente Comandante della Polizia Locale (30 dicembre ore 9,00): Roberto Benigni; Michele Bruzzese, Daniela Cammertoni; Nicolino Casale; Maria Rita D’Aquilio; Antonio Di Nardo; Panfilo D’Orazio; Angelo Falcone; Giorgio Filauro; Luigi Greco; Ernesto Grippo; Alessandro Leone; Carlo Maggitti; Teodoro Nigro; Michele Orlando; Alfonso Osmi; Emilio Panariello; Andrea Trappolini; Angelo Turiano; Sirio Vignoni; Franco Zaina.

Questi i nomi degli ammessi per l’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale (30 dicembre ore 15,00): Mauro Bellucci; Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone; Pierluigi Carugno; Alessandro Casagrande; Marcello D’Alberto; Massimo D’Angelo; Carlo Di Gregorio; Ivonne Elia; Margherita Fellegara; Nazzareno Ferrante; Francesca Romana Mancini; Francesca Marzetti; Alfonso Mercogliano; Antonio Mergiotti; Valeriano Mergiotti, Niccolo’ Gianfranco; Genoeffa Oddis; Claudio Rosica; Ezio Rossi.