Montesilvano, selezione pubblica per cinque assistenti sociali

MONTESILVANO – L’Azienda Speciale ha indetto una selezione pubblica per esame scritto e titoli per 5 posti, full time 38 ore settimanali a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente sociale (livello 3°super), per l’espletamento del servizio all’interno della Macrostruttura 4.

“Dopo l’approvazione in Consiglio comunale del Documento Unico di Programmazione (annualità 2020-2022) – afferma l’assessore alle Politiche sociali Barbara Di Giovanni -, l’Azienda Speciale, ha adottato il “piano triennale dei fabbisogni di personale”, così da emanare un avviso pubblico per individuare cinque nuove figure professionali, che rinforzeranno l’organico, incrementando la capacità di fornire risposte più puntuali alla cittadinanza. Con la selezione pubblica l’amministrazione comunale potrà così migliorare offerta di servizi sociali alla parte fragile della città, creando anche posti di lavoro, che in questo momento particolare che stiamo attraversando servono a ridare a tante persone. Le domande scadono il 26 febbraio, ma per qualsiasi dubbio o informazione ci si può rivolgere all’Azienda Speciale”.

“La domanda di partecipazione alla procedura selettiva scade il 26 febbraio – spiega il direttore dell’Azienda Speciale Eros Donatelli – e può essere presentata, tramite l’indirizzo: http://www.metodoselezione.it/aziendaspecialeassistentisociali, seguendo le istruzioni specificate.

L’indirizzo sarà attivo a partire dal giorno 15 febbraio 2021. Tra i requisiti per partecipare al bando la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, l’idoneità fisica al posto e all’impiego, il titolo di studio ammesso è il diploma di assistente sociale, rilasciato da scuole dirette a fini speciali con valore abilitante alla professione di assistente sociale ovvero il diploma universitario in Servizio Sociale ovvero la Laurea di primo livello conseguita nella classe 6 (ex D.M. 509/99) o nella classe L-39 (ex D.M. 207/04). Tra i requisiti anche l’iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali. Ai vincitori e agli altri concorrenti valutati idonei sarà comunicato l’esito della selezione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda speciale o del Comune di Montesilvano (http://www.aziendasociale.it – www.comune.montesilvano.pe.it)”.

Eventuali informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti all’indirizzo mail: info@aziendasociale.it. Per informazioni o richieste di carattere tecnico riguardante l’invio telematico delle domande, l’indirizzo mail da contattare è il seguente: info@metodoselezione.it, attivo sino a due giorni dalla scadenza delle iscrizioni.