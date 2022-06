Montesilvano, rifacimento pavimentazione per gara Triathlon: ecco dove

MONTESILVANO – L’assessore allo Sport Alessandro Pompei e l’assessore alle Manutenzioni Deborah Comardi comunicano che:

– da lunedì 6 giugno a partire dalle ore 22, il tratto di viale Aldo Moro a partire dalla rotatoria di via Marinelli e fino a via Adige, sarà interdetto al traffico per i lavori di rifacimento pavimentazione necessari al corretto svolgimento della manifestazione sportiva prevista per il 10/11 e 12 giugno (“Tricolori Giovani di #Triathlon”).

– I lavori proseguiranno, se necessario, anche nella serata del 7 giugno e fino al termine.

– Al fine di creare minor disagio possibile, i lavori verranno svolti di notte dalle 22 alle 6.