Montesilvano, proseguono i lavori del muretto sul lungomare nord

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore al Verde pubblico Paolo Di Blasio hanno verificato, insieme al rup comunale Giuseppe Maggiore, lo stato di avanzamento dei lavori del muretto sul lungomare nord, eseguiti dalla ditta De-Le di Spoltore. L’intervento consiste nella costruzione in sei tratti, circa150 metri, di un muretto a partire dallo stabilimento Pallino Beach fino al mercatino ittico, nella manutenzione delle siepi e nell’implementazione dell’impianto di illuminazione e con la sostituzione dei pali esistenti. Dopo la stagione estiva si riprenderà con la realizzazione della seconda tranche.

“Nel tratto interessato oltre all’intervento di costruzione di un nuovo muretto del lungomare – spiega l’assessore Di Blasio – sono stati sostituiti 50 pali di illuminazione ammalorati e quelli restanti sono stati riverniciati e numerati per identificarli a fini della manutenzione. Il costo dell’intervento è di 30.000,00 euro. Dietro al muretto verranno posizionate delle siepi composte da piante grasse con fiori fucsia e gialli. Nei prossimi giorni nelle aree di spiaggia libera verranno inserite otto passerelle e verrà effettuata una pulizia nel tratto accanto al mercatino ittico. I lavori saranno ultimati prima dell’inizio della stagione balneare. I turisti e i residenti potranno passeggiare e godersi il mare in sicurezza in uno spazio rinnovato per il tempo libero. Il nostro lungomare è un dei luoghi più belli della città e il muretto sarà utile come parapetto dove sedersi e poter dialogare nelle sere d’estate”.