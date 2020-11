Montesilvano, norme anti covid: controllo distribuzione pasti nelle scuole

Di Giovanni: “Ho riscontrato personalmente anche un’ottima qualità del cibo servito. Nei prossimi giorni proseguiremo i controlli programmati dall’ufficio comunale anche nelle altre scuole”

MONTESILVANO – É in corso una verifica da parte dell’ufficio comunale in alcune scuole Fanny Di Blasio (infanzia e primaria), Colonnetta e De Zelis per monitorare il corretto funzionamento dello sporzionamento previsto dalla normavita anti covid.

“Finora abbiamo svolto dei controlli, con la responsabile dell’ufficio comunale Refezione Scolastica Lucia Nenni, in tre scuole della città – afferma l’assessore Barbara Di Giovanni – per verificare il corretto funzionamento delle modalità di pulizia nelle aule e lo sporzionamento dei pasti. Inoltre abbiamo controllato che anche alle persone con intolleranze alimentare venisse somministrato un pasto personalizzato, a seconda delle loro esigenze di salute. Il servizio della ditta Serenissima è risultato corretto in tutte le sue fasi e anche il rispetto delle regole anti covid è stato attuato da docenti, personale scolastico e studenti.

La Serenissima si sta occupando anche dell’igienizzazione dell’ambiente classe con una accurata pulizia dei banchi, mentre gli studenti vengono accompagnati al lavaggio delle mani prima di ogni pasto. Una procedura ben sincronizzata prima e dopo il servizio di distribuzione e pulizia. Ho riscontrato personalmente anche un’ottima qualità del cibo servito. Nei prossimi giorni proseguiremo i controlli programmati dall’ufficio comunale anche nelle altre scuole, per tutelare che da parte di tutti ci sia il massimo rispetto delle regole”.