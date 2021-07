Montesilvano, iscrizioni aperte al servizio refezione scolastica 2021/2022

MONTESILVANO – Sono aperte le iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022: detto servizio avrà inizio presumibilmente nella prima decade del mese di ottobre. E’ possibile iscrivere il bambino in qualsiasi momento dell’anno. Se si è già iscritti al servizio, non vi è necessità di presentare una nuova iscrizione.

I moduli d’iscrizione sono scaricabili dalla home page del sito internet: www.comune.montesilvano.pe.it, o nella sezione modulistica, sotto la voce istruzione pubblica. Le domande compilate potranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo: istruzione@comune.montesilvano.pe.it, o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano in piazza A.Diaz, tutti i giorni (sabato e festivi esclusi), dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Al genitore che effettua l’iscrizione per la prima volta verrà inviato, a mezzo SMS, un codice/numero che identifica il bambino ed equivale ad una prepagata virtuale, sul quale il genitore provvederà ad effettuare le ricariche a mezzo PagoPA presso gli esercenti convenzionati (la stessa modalità con la quale si ricarica credito su un telefono cellulare).

E’ possibile procedere alle ricariche anche con bonifico bancario o cc postale, ma le ricevute devono sempre essere inoltrate a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica in alto, per poter registrare in tempo reale l’accredito.

IBAN: IT 64 T 03069 77344 100000046002

INTESTATO A: SERVIZIO TESORERIA – COMUNE DI MONTESILVANO – CAUSALE: REFEZIONE SCOLASTICA, COGNOME, NOME E CODICE PAN DEL BAMBINO.

CC POSTALE: 12092656

INTESTATO A: SERVIZIO TESORERIA – COMUNE DI MONTESILVANO – CAUSALE: REFEZIONE SCOLASTICA. COGNOME, NOME E CODICE PAN DEL BAMBINO.

Se si procede alle ricariche, con la modalità PagoPA non vi è necessità d’inoltrare le ricevute.

Le ricariche vanno effettuate prima della consumazione dei pasti ed il genitore ha facoltà di ricaricare qualsiasi somma, ma deve sempre sussistere credito sufficiente per beneficiare del servizio.

Alla domanda può essere allegato il modello ISEE (se se n’è in possesso) in corso di validità, con scadenza 31/12/2021, che sarà valido fino al termine dell’anno scolastico (cioè fino a giugno 2022) ed andrà ripresentato all’inizio di ogni anno scolastico per poter stabilire la tariffa appropriata.

Le quote, così come regolamentate dalla delibera di Giunta n. 1 del 04.01.2019, sono di seguito indicate:

REDDITO I.S.E.E. da € 0 a € 10.000,00 € 2,00 a pasto REDDITO I.S.E.E. da € 10.001,00 a € 13.000,00 € 2,60 a pasto REDDITO I.S.E.E. da € 13.001,00 a € 16.000,00 € 3,20 a pasto REDDITO I.S.E.E. da € 16.001,00 a € 20.000,00 € 3,90 a pasto REDDITO I.S.E.E. da € 20.001,00 e oltre (o senza I.S.E.E.) € 4,70 a pasto

La mancata presentazione dell’attestazione ISEE, equivale all’appartenenza alla fascia massima di contribuzione (€ 4,70 a consumazione).

E’ possibile presentare l’ISEE anche successivamente all’iscrizione, col recupero delle somme versate in eccedenza dal primo gennaio precedente: somme che verranno riaccreditate sul codice del bambino.

L’iscrizione invece si effettua una sola volta e sarà valida per tutti gli anni, in quanto il codice attribuito al bambino rimarrà sempre tale fino al termine del ciclo scolastico.

Sono esonerati dal pagamento, i terzi figli (ma tutti frequentanti il servizio di refezione) ed i beneficiari della L.104/90.

Al termine di tutti gli anni scolastici, cioè quando il bambino non usufruirà più del servizio mensa, se sussiste un credito vantato dal genitore, verrà traslato sul codice di eventuali altri figli frequentanti oppure verrà rimborsato, su istanza dell’interessato. Se invece sussiste un credito ed il bambino beneficerà ancora del servizio, detto credito verrà traslato automaticamente nell’anno successivo.

Nell’app. “spazio scuola” è possibile scaricare l’attestazione relativa alle spese annuali sostenute per la refezione scolastica. Al termine di ogni anno scolastico, verso coloro che sono a debito col servizio di refezione, verrà attivata la procedura di recupero coattivo del credito e l’esclusione da tutti i servizi scolastici, per il successivo anno (refezione, trasporto, prescuola). Il servizio potrebbe eventualmente subire variazioni a causa delle disposizioni relative al contenimento del contagio da Sars-Cov2.