MONTESILVANO – Si è svolto questa mattina il tavolo politico per la composizione della nuova giunta del Comune di Montesilvano con la partecipazione di tutte le forze che compongono la coalizione di centrodestra. In un clima cordiale e distensivo i rappresentanti di Lega Salvini Abruzzo, Foza Italia, Udc, Montesilvano in Comune e Fratelli d’Italia hanno ragionato sulle varie componenti che potrebbero comporre l’esecutivo. Il tavolo è stato aggiornato a lunedì 17 giugno alle ore 15 nel corso del quale si decideranno i nomi e le deleghe dei prossimi assessori comunali.

Montesilvano, composizione nuova giunta: tavolo politico questa mattina ultima modifica: da