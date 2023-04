ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stata approvata la Delibera di perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico sulla circonvallazione di Montepagano che prevede un incremento dei costi, rispetto al progetto iniziale, pari a circa 55 mila euro motivati da obiettive esigenze derivanti da sopravvenute circostanze e che saranno impiegati per il miglioramento della funzionalità dell’opera.

“Con l’approvazione della perizia di variante gli uffici hanno firmato il cosiddetto atto di sottomissione che ci consentirà di portare a conclusione i lavori per la passeggiata panoramica di Montepagano con l’impresa che, tempo permettendo, dovrebbe riprendere gli interventi subito dopo Pasqua portando così alla celere conclusione di questo lavoro che, ne siamo certi, valorizzerà ancora di più lo storico borgo e il suo panorama mozzafiato” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone.

“Quello sulla passeggiata del belvedere è un intervento che andrà a valorizzare ancora di più Montepagano che, come ogni estate, sarà teatro di tanti importanti eventi, come la storica Mostra dei Vini, che richiamano tantissimi visitatori nella nostra città” concludono gli amministratori rosetani. “Nonostante le oggettive difficoltà riscontrare siamo riusciti a superarle e ci avviamo verso la conclusione definitiva dei lavori. Ringraziamo la cittadinanza per la pazienza dimostrata e chiediamo loro un ultimo, ma decisivo sforzo, auspicando di poter inaugurare a breve questa opera tanto attesa”.