Mondiali di Tennis studenteschi 2019 a Castel di Sangro

Marsilio: “Castel di Sangro è stata scelta perché ha un’impiantistica sportiva di massimo livello, curata, ampliata e arricchita negli ultimi anni“

ROMA – Ad un giorno dall’arrivo dei big del tennis per l’inizio dei tanto attesi Internazionali BNL d’Italia nella sala stampa della sede della Federazione Italiana Tennis al Foro Italico, mercoledì 8 maggio c’è stata la presentazione ufficiale dei Campionati del Mondo studenteschi di Tennis che si giocheranno a Castel di Sangro dal 2 al 9 giugno.

La giornata si apre con i saluti del presidente FIT Angelo Binaghi il quale ricorda che: “Si è scelta la città di Castel di Sangro per diversi motivi, tra i tanti voglio ricordare che ha il centro estivo ufficialmente riconosciuto dalla federazione più grande d’Italia. Quest’evento sarà certamente occasione di grande promozione per la città e per la regione tutta”.

E poi, rivolgendosi al prof. Mondelli, presente nelle veci del Ministro Bussetti, continua “Il tennis cresce ogni anno di più e i numeri sono sbalorditivi. Con l’arrivo nelle scuole è arrivato a coinvolgere oltre 100 mila tra ragazzi e bambini. Lo sport in giovane età è fondamentale e crediamo fortemente che ci debba essere un ente che ci indirizzi, monitori, cofinanzi e ci aiuti a comunicare al meglio ciò che si fa e i risultati. Finanziare le federazioni per portare lo sport a scuola significa poter contare su una rete di società e gruppi sportivi presenti in ogni angolo del territorio. In questo modo con un piccolo sforzo si avrà un’ottima resa, la migliore possibile”.

Il prof. Mondelli accorso in assenza del Ministro Bussetti conferma che “Lo sport in ambito scolastico ha valenza educativa, bisogna studiare tutto quello che si può fare per rinnovare il connubio sport e scuola e lo stiamo facendo. Non vogliamo assolutamente creare concorrenza tra gruppi e scuole sportive della città e le attività dei centri sportivi scolastici che andranno a nascere. La riprova ne è il fatto che il governo ha concesso ai centri sportivi, i medesimi concessi alle società che operano nel terzo settore. Ciò a cui auspichiamo è una maggiore comunicazione tra le scuole e le federazioni sportive”.

Presente era anche l’On. Marco Marsilio Governatore dell’Abruzzo “Innanzitutto ringrazio il Ministro nella persona del prof. Mondelli, la Federazione e gli organizzatori per averci scelto. Questo importante evento sportivo é motivo di orgoglio per gli amministratori pubblici, il territorio e la regione tutta. L’Alto Sangro e il Centro Abruzzo è un contesto che non ha eguali in fatto di patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale, e l’evento darà una spinta propulsiva al marketing turistico territoriale. La scuola in questo modo segue la sua vocazione primaria, quella di favorire scambi culturali e di offrire opportunità di nuove conoscenze creando così i migliori cittadini del domani. Castel di Sangro è stata scelta perché ha un’impiantistica sportiva di massimo livello, curata, ampliata e arricchita negli ultimi anni”.

Guido Liris, assessore allo sport della Regione Abruzzo aggiunge: “L’organizzazione sarà senza dubbio all’altezza dell’evento, le premesse ci sono tutte. Come regione Abruzzo abbiamo voluto dare un contributo. Con l’azione della giunta regionale stiamo puntando a eventi di qualità evitando di elargire fondi a pioggia e in modo scriteriato facendone un uso di qualità. Abbiamo quindi riconosciuto la validità del progetto, della manifestazione e dell’evento perché crediamo anche in un ritorno importante dall’indotto turistico, economico e sociale per i territori interni della nostra regione. Vogliamo in questo modo creare un brand Abruzzo da esportare”.

Ha concluso la giornata Angelo Caruso Presidente della Provincia dell’Aquila e Sindaco di Castel di Sangro: “La notizia è stata appresa dalla comunità con entusiasmo e grande orgoglio, il tennis e il calcio sono da sempre bandiera della nostra città. È indubbia la straordinaria importanza di un tale evento di valenza internazionale. Non è questo un risultato inaspettato in quanto il tutto attiva a margine di un percorso costruito con la FIT partito nel lontano 1978. In questi anni la Federazione ci ha già riconosciuto elevato grado affidabilità, basti ricordale il torneo Kinder e la coppa Berardinelli. Proprio in questi giorni gli impianti stanno subendo ulteriori interventi, aggiustamenti e completamenti per essere all’altezza dell’evento che ospiteremo. Evento che ci dà grande soddisfazione e completa un disegno politico ben preciso. Concludo ringraziando il Ministero dell’Istruzione, la Federazione Italiana Tennis, l’ufficio scolastico regionale e i dirigenti delle scuole che stanno collaborando all’evento”.

Mediante un concorso indetto dall’Ufficio Regionale Scolastico diretto dalla dottoressa Antonella Tozza, l’elaborazione del logo e della mascotte sono stati aggiudicati all’istituto MIBE di Pescara. L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Patini Liberatore Castel di Sangro sta curando la brochure divulgativa e l’Istituto Alberghiero Panfilis di Roccaraso la cena di gala. Tutte le scuole del territorio stanno partecipando attivamente all’accoglienza multilingue delle delegazioni internazionali che saranno presenti.