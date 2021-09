Mondiali Hockey Inline 2021, oro femminile alla Francia

La Spagna conquista l’argento, bronzo agli Stati Uniti. L’Italia termina 6° battuta dall’Argentina

ROCCARASO – E’ la Francia la vincitrice del Torneo Femminile nei Mondiali di Hockey Inline di Roccaraso 2021. La formazione transalpina si impone sulla Spagna con il punteggio di 1 a 0. Di Joly Vuillemin Chloé il gol della vittoria. Alla Spagna va così la medaglia d’argento. Nel match per il bronzo la spuntano gli Stati Uniti sulla Colombia con il punteggio di 6 a 3. L’Italia di coach Ceschini conclude il suo Mondiale al 6° posto, battuta 3 a 0 dall’Argentina, che finisce 5. Al settimo posto il Messico che prevale sulla Lettonia, ottava. Da domani 14 settembre si parte con le gare del Senior Maschile.

”Questa vittoria era scritta nel nostro destino – ha detto il coach della Francia, Jean Baptiste Dell’Olio, dopo la finale – già dai primi turni le sensazioni erano positive, ringrazio le ragazze per queste emozioni così forti. Da italiano la soddisfazione è doppia”.

Positive le parole del coach della Spagna che ha sottolineato l’accoglienza ricevuta in Abruzzo. “In un momento così particolare, a causa del Covid – ha commentato – coach Philippe Boudreault McNicoll – non è facile organizzare un torneo mondiale. Il nostro risultato è comunque ottimo. Sono molto contento per il team e per le ragazze”.

Il Mondiale di Roccaraso sta regalando storie di grande sportività e umanità, con protagonisti i team di Stati Uniti, India e Messico. Storie che vanno oltre il risultato sportivo o la semplice vittoria o sconfitta. Come accaduto nella partita Messico – Lettonia, valevole per un piazzamento al 7°posto.

Alla fine dell’incontro il difensore della squadra senior maschile, Luis Gerardo Valencia, è entrato in campo chiedendo la mano della sua ragazza, Tania Alvarez, capitano del Messico femminile, che aveva da poco battuto le Lettoni per 2 a 1. Festa in campo e bouquet di fiori consegnato. Ma le sorprese e le belle storie non sono finite qui, a testimonianza di come l’Hockey Inline riesca sempre e comunque a stupire e a unire persone, atleti e appassionati, grazie a valori semplici, ma non sempre scontati, come il fair paly, la condivisione della vittoria ma anche della sconfitta, il rispetto dell’avversario.

Come nell’altro bellissimo episodio che questa volta ha visto protagonisti gli Stati Uniti e l’India, la squadra più giovane e inesperta del torneo, sconfitta in tutte le partite del Mondiale. Le ragazze americane, dopo l’ultimo match disputato, hanno voluto incontrare la squadra femminile indiana, per regalare al giovane team avversario l’attrezzatura, le stecche da hockey, i pattini e le ruote. Un gesto nobile per ribadire il loro rispetto e per sottolineare l’impegno e la voglia delle stesse giovanissime ragazze dell’India, tra i 15 e 17 anni, di voler onorare nel migliore dei modi la Competizione Mondiale.

I Risultati di lunedì 13 settembre:

7°-8° posto

Messico – Lettonia 2-1 (OT)

5°-6° posto

Italia – Argentina 0-3

3°-4° posto

USA – Colombia 6-3

1°-2° posto

Spagna – Francia 0-1

FRANCIA CAMPIONE DEL MONDO