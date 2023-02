Michel Portal in concerto all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – Venerdì 17 febbraio, alle ore 21, all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare si terrà il concerto internazionale con una icona della musica europea il leggendario compositore, sassofonista e clarinettista francese, Michel Portal, pilastro e ponte del Jazz continentale con quello americano, che si esibirà insieme al pianista connazionale Paul Lay.

Il Jazz è il suo terreno d’elezione, ma non disdegna la musica più leggera e quella, cosiddetta, colta contemporanea. Ha sempre rifiutato le appartenenze di genere. Da sempre, Portal sperimenta contaminazioni tra il linguaggio del jazz ed elementi della cultura europea, sia colta che popolare, come le musiche dei Paesi Baschi, sua terra d’origine.

L’appuntamento rientra nella sezione musica della stagione teatrale dell’Auditorium Sirena, realizzata con il sostegno dell’amministrazione comunale e dell’assessorato alla cultura della città di Francavilla al Mare, ed è in collaborazione con la rassegna “Sotto le stelle del Jazz”, giunta alla diciannovesima edizione”, che è stata ideata dal maestro Davide Cavuti e che, nel corso degli anni, ha avuto come ospiti jazzisti di chiara fama quali Peter Erskine, Scott Henderson, Bob Mintzer, Fred Hersch, Dick Halligan, Roberto Gatto, Danilo Rea, Javier Girotto, Paolo Di Sabatino, Flavio Boltro, Gegè Telesforo, Fabio Concato, Awa Ly, Kelly Joyce e molti altri.

Michel Portal (classe 1935) per i francesi e per i jazzisti di tutti i continenti, è una sorta di “mostro sacro”, uno degli ultimi “grandi vecchi” della free music europea, vista anche la sua longevità di carriera. Polistrumentista di eccelso virtuosismo (sax soprano, vari clarinetti e il bandoneon), è un compositore prolifico, sia in collaborazione che in proprio, ed è un pluripremiato autore di colonne sonore per il cinema, per ben tre volte vincitore del “Premio César” nel 1983 – 1985 – 1988 per la migliore musica da film.

Paul Lay è tra i migliori pianisti jazz della sua generazione. Compone e collabora con numerosi artisti, nel 2021 ha pubblicato il primo album da solista: Full solo (2021, Gazebo). È anche un ricercato sideman, come in questo concerto del Sirena, dove sarà affianco ad un monumento della musica jazz europea quale è Michel Portal.