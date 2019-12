Metanoia in concerto al MamiWata e al MKcenzie

PESCARA – Weekend di grande impegni per i Metanoia, infatti la band abruzzese si esibirà in 2 diversi concerti: giovedi 12 al MamiWata di Pescara e sabato 14 al MKcenzie pub di Comunanza (AP). “L’Equilibrio dei numeri primi tour” è ancora attivo e conta più di 50 concerti in pochi mesi, un risultato strabiliante per la giovanissima band. Il tour porta in scena la prima fatica discografica “L’equilibrio dei numeri primi”, album eclettico e maturo, composto da 8 brani, legati tra loro dalla ricerca di equilibrio.

Il live show è un mix tra brani dei Metanoia e cover rivisitate in chiave brit-pop, con lo stile inconfondibile dei giovani abruzzesi. La band attualmente sta lavorando su altro materiale inedito ma non perde l’occasione per concedersi ai fan con esibizioni dal vivo, il cuore pulsante dei Metanoia.