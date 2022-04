Merenda nell’Oliveta 2022: programma in Abruzzo

Al via la seconda edizione, sabato 30 aprile e il giovedì 2 giugno presso il Frantoio Marco Lupi e il Frantoio Ugo Macci a Controguerra

CONTROGUERRA – Abruzzo protagonista della seconda edizione della Merenda nell’Oliveta, l’attesissimo evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio per promuovere la ripartenza del turismo dell’olio nei borghi d’Italia. Sarà Controguerra in provincia di Teramo ad ospitare la prima Merenda di questa edizione che si svolgerà in tutta Italia dal 30 aprile al 10 giugno.

Un pomeriggio all’aria aperta all’insegna del relax, del divertimento e della scoperta del paesaggio olivicolo. Un’occasione imperdibile per tornare a contatto con la natura e riscoprire il gusto della convivialità, immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria, avvolti dai colori caldi del tramonto.

Sabato 30 aprile alle 15.00 e giovedì 2 giugno alle 17.00 la Merenda avrà con lo stesso programma presso il Frantoio Marco Lupi e il Frantoio Ugo Macci, che prevede: un corso di introduzione dall’assaggio dell’olio Evo con degustazione di prodotti tipici, un incontro divulgativo con un esperto (frantoiano, agronomo, storico) e sedute di yoga, mediazione e pilates. Il ritrovo è presso il Comune davanti l’Olivo secolare. Sono consigliati cappellini e teli da apporre sul terreno. In caso di maltempo gli eventi sono rinviati. Per info e prenotazioni: Fabrizio di Bonaventurafabridb@tiscali.it 338 3932682

“La Merenda nell’Oliveta è un appuntamento che piace a tutti: adulti e bambini. Regala ai cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire luoghi nascosti delle Città dell’Olio e immergendosi nel cuore delle olivete, godendo della gioia dello stare insieme tra i filari di olivi, all’ombra di un maestoso ulivo secolare, affacciati sulle terrazze di olivi al tramonto. Un modo semplice ma emozionante di apprezzare l’olio Evo e i territori di produzione”.

“La Merenda è una bella occasione per visitare il borgo di Controguerra e prendersi una pausa, coccolandosi all’ombra die nostri oliveti ma è anche un modo per imparare a riconoscere le caratteristiche del nostro olio e degustarlo in compagnia” ha dichiarato il membro di giunta nazionale e consigliere nazionale Carmine Salce. Anche quest’anno partecipiamo con orgoglio alla Merenda perché pensiamo che attraverso eventi come questi si può fare divulgazione della cultura dell’olio ed educazione al rispetto del paesaggio olivicolo” ha concluso Emanuele Faieta Coordinatore regionale delle Città dell’Olio abruzzesi.

La Merenda nell’Oliveta è un evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali e realizzato in collaborazione con la LILT.