“M’dja lu pan? La mia avventura”, il libro di Carmelita Sacchetta

Quella di Carmelita Sacchetta è una meravigliosa avventura intrapresa quando era soltanto una ragazza e ha cominciato a lavorare presso una scuola dell’infanzia, occupandosi della preparazione dei pasti e del servizio mensa. Carmelita è un’autentica sognatrice e vive con profondo entusiasmo l’esperienza a contatto con il mondo variopinto, fantasioso, allegro ed emozionante dei bambini, sempre alle prese con piccole/grandi scoperte, tra cui rientra proprio quella del cibo. Ogni giorno è una nuova sfida, un progetto condiviso con le maestre e i genitori, che affidano alle loro cure gli amati figli. Carmelita si adopera per trasmettere ai bimbi nuovo sapere attraverso le sue pietanze e lo assorbe a sua volta, con estrema curiosità, impegno e la voglia costante di fornire ai piccoli allievi un nutrimento perfetto per le loro esigenze di crescita, ma accattivante anche grazie all’impiattamento. Mentre la prima parte del libro è dedicata agli aneddoti divertenti o teneri che la vedono avvicinarsi sempre più ai bambini grazie alla sua cucina, con la scuola che evolve nel tempo, nella seconda sezione l’autrice propone tante ricette veloci, colorate e semplici adatte proprio ai più piccoli, tutte da scoprire e replicare!

Carmelita Sacchetta, nata nel 1970, ad Atessa (CH), vive con la sua famiglia, in un paesino della Val Di Sangro, che si chiama Bomba (CH), posto di fronte alla maestosità della Maiella e a un chilometro da un lago tranquillo. Ha partecipato fin dal 1985 alle attività di volontariato e di aggregazione sociale, presenti in paese. Il nonno materno le regala un pianoforte e lei da bambina, si dedica per sette anni allo studio dello strumento, ma successivamente preferisce studiare da autodidatta la chitarra per poter prendere parte al coro polifonico della propria parrocchia. Frequenta l’istituto statale d’arte e consegue la maturità delle arti applicate nel 1989; da allora seguirà sempre la sua passione creativa e pittorica che applica e sperimenta su tela, cotto, vetro, stoffa, fino a giungere allo studio e alla creazione ceramica.

