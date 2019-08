Matteo Salvini domani in Abruzzo per Estate Italiana Tour: ecco dove

Il ministro dell’interno sarà in visita giovedì 8 agosto nelle seguenti località: Fossacesia Marina, San Salvo Marina e Pescara

REGIONE – Prosegue l’Estate Italiana Tour del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Dopo le tappe di oggi nel Lazio domani, giovedì 8 agosto sarà in Abruzzo dove ha in programma tre incontri. Si tratta della decima volta che Salvini fa visita nella regione. In questa occasione sarà al Twin beach di Fossacesia dalle 10 alle 12 quindi dopo il pranzo sul trabocco alle 13 si recherà a San Salvo Marina dove alle 17 terrà un comizio. In serata dalle 21 sarà a Pescara in Piazza Primo maggio.

Queste la parole di Giuseppe Bellachiomam deputato e segretario abruzzese della Lega, alla vigilia della visita nella costa abruzzese: “In Abruzzo, come nelle altre regioni del Centro e del Sud, Salvini ribadirà la necessità dell’autonomia regionale e che l’azione della Lega deve essere incentrata sui sì e, quindi sul fare, e non sui veti, soprattutto se preconcetti”.



PROSSIME TAPPE

9 agosto – Molise

10 agosto – Basilicata

11 agosto – Sicilia

14 agosto – Liguria

15 agosto – Campania

18 agosto – Toscana