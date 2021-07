“Mater Dolorosa”, incontro con Romilda Scaldaferri a Giulianova

GIULIANOVA – Venerdì 23 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo virtuoso Il nome della Rosa a Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a ci sarà l’incontro con Romilda Scaldaferri a cura di Loredana Magazzeni e letture scelta da Luisa Pece. Sarà presentato il nuovo libro dal titolo “Mater Dolorosa”.

Nel Teatro Anatomico, all’interno del Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna, viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna. Un’ambientazione perfetta, nell’antico luogo in cui gli studenti di Medicina assistevano alle autopsie, per una messinscena orchestrata con cura. Un nuovo, difficile caso per l’ispettrice Rosa Maria Lamberti, che inizia a indagare nell’ambiente universitario, dove lavorava la vittima, scoprendo un mondo insidioso in cui, sotto una patina di perbenismo, si nascondono passioni insospettate. Con la sua consueta ostinazione e con uno slancio alimentato dal sentimento di profonda pietà verso la madre della giovane uccisa – mater dolorosa – l’investigatrice cerca la verità…