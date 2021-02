Masterclass con Maestro Battel su ‘Ravel’ al Conservatorio Braga: quando

TERAMO – Sarà il Maestro Giovanni Umberto Battel il protagonista del Masterclass dedicato a ‘Maurice Ravel – La Valse, progetto per una trascrizione completa’ promosso dal Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo e che si svolgerà domani, venerdì 19 febbraio, e sabato 20 febbraio. A causa delle prescrizioni anti-Covid il corso si svolgerà tramite la didattica a distanza sulla piattaforma del Conservatorio, e sarà aperto sia ad allievi interni che esterni al Conservatorio.

“Le attività ordinarie e straordinarie del nostro Conservatorio proseguono a pieno regime – ha sottolineato il Direttore del Conservatorio ‘Braga’ Tatjana Vratonjic – e continuano anche i Masterclass che peraltro, grazie alla modalità a distanza, ci permettono di connetterci con artisti di fama internazionale ovunque nel mondo. Quello che si svolgerà domani e sabato sarà un appuntamento di assoluto prestigio con un professionista straordinario, il maestro Battel, due giornate che permetteranno ai nostri studenti di approfondire un lavoro di Maurice Ravel entrando in modo significativo nella fase di elaborazione e di creazione di un’opera d’arte musicale. ‘La Valse’ di Ravel è un balletto e la versione principale è quella per orchestra. Tuttavia la ‘trascrizione’ per pianoforte è stata composta contemporaneamente a quella per orchestra e terminata un mese prima. Questo mostra la peculiarità di una trascrizione che tale non è.

È piuttosto un canovaccio creativo del compositore, dato alle stampe come ‘trascrizione’, secondo una prassi consolidata fin dal Romanticismo, utile a diffondere le nuove creazioni attraverso lo strumento più comune all’epoca: il pianoforte. In questo senso la trascrizione può essere aperta, indefinita, proprio perché non finalizzata alla performance pianistica. Il terzo pentagramma opzionale e una serie di ‘ossia’ disponibili ad ogni interprete per realizzare la propria versione pianistica de La Valse mostrano che Ravel non ha voluto creare una vera opera per pianoforte ma solo una possibile versione aperta. Il presente lavoro tende a realizzare una trascrizione, anche aggiungendo un confronto con la partitura per conservare in ogni passo la ricchezza armonica e di colore orchestrale unica e inarrivabile, tipica di un grande compositore come Ravel”.

Il Masterclass si svolgerà domani, venerdì 19 febbraio dalle 14 alle 17, e sabato 20 febbraio dalle 10 alle 13.

CHI É GIOVANNI UMBERTO BATTEL

Giovanni Umberto Battel, nato a Portogruaro da una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del pianoforte a quattro anni con il padre, pianista e compositore. Dopo i primi esami, superati sempre con il massimo dei voti, è passato sotto la guida del Maestro Luciano Gante diplomandosi presso il Conservatorio ‘G. Tartini’ di Trieste col massimo dei voti, la lode e l’unanime menzione speciale per la rara maturità concertistica. In seguito ha conseguito il Diploma di Perfezionamento a pieni voti e lode presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma sotto la guida della pianista Lya De Barberiis. Contemporaneamente, dopo gli studi classici, ha conseguito la Laurea in Discipline della Musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, con il massimo dei voti e la lode, pubblicando studi sulle nuove metodologie dell’analisi dell’interpretazione su importanti riviste italiane e straniere. A soli vent’anni ha ottenuto la cattedra di ruolo di Pianoforte principale insegnando nei Conservatori di Castelfranco Veneto, Padova, Trieste e Venezia, e dal novembre 1997 all’ottobre 2009 è stato Direttore del Conservatorio di Musica ‘Marcello’ di Venezia. Molti sono stati i riconoscimenti ottenuti nei concorsi: dal 1974 al 1979 ha vinto ben cinque primi premi in importanti concorsi pianistici nazionali legati a società concertistiche italiane; dal 1978 al 1982 è stato premiato ben sette volte in concorsi internazionali italiani e stranieri, confermando il proprio valore in diversi tempi e sedi. Basti citare i due primi premi a Stresa e ad Enna e gli altri premi al “Pozzoli”, al “Viotti” e al “Busoni”. Il debutto come solista è avvenuto nel 1976 con un concerto per il decentramento del Teatro “La Fenice” di Venezia, mentre con orchestra è avvenuto nel 1980 a San Remo. Da allora ha tenuto numerosissimi concerti in Italia. Dal 1986 ha suonato in Francia (Parigi, Bergues, Bondues, Bourbourg, Briançon, Chateneauneuf du Pape, Lille, Nancy, Nantes, Obernai, Pennautier, Strasburgo), Germania (Amburgo, Böblingen, Bonn, Brema, Dresda, Lubecca, Meesburg, Monaco, Remaghen), Gran Bretagna (Londra), Spagna (Madrid, Girona, Sant Pere de Rodes, Vigo), Portogallo (Madeira), Belgio (Bruxelles, Jodoigne), Svezia (Stoccolma), Svizzera (Zurigo, Baden), Slovenia (Lubiana), Croazia (Zagabria, Pola), Serbia (Belgrado), Grecia (Atene, Salonicco), Turchia (Ankara, Smirne), Russia (Samara), Ucraina (Kharkov), Giappone (Tokyo, Osaka), Stati Uniti (S. Francisco e altre cittá in California, Colorado, Indiana, North Carolina, Texas e Oklahoma), Canada (Vancouver, Victoria). Molte sono state le esibizioni con importanti orchestre sinfoniche e da camera dirette tra gli altri da De Bernart, Gavazzeni, Steinberg, Scimone. È stato commissario in importanti concorsi pianistici e ha tenuto corsi di perfezionamento in Italia, Francia, Spagna, Andorra, Slovacchia, Serbia, Albania, Turchia, Giappone, Stati Uniti e Canada. Dal primo novembre 2009 al 31 ottobre 2010 è stato in anno sabbatico per lo svolgimento di una serie di concerti oltre che in Italia, negli Stati Uniti, Russia, Germania e Austria, tenendo masterclass e incontri di approfondimento con il personale direttivo sul sistema formativo musicale in America, Russia e in area tedesca