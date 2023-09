Master Europei di Atletica Leggera 2023 a Pescara

PESCARA – “Sarà Pescara a ospitare, dal 21 settembre al primo ottobre prossimi, i 4.800 atleti partecipanti ai Master Europei di Atletica Leggera, organizzati dalla Pescara Runners in collaborazione con il Coni, la Uisp e le amministrazioni di Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare, che accoglieranno alcune gare. Quella che ci aspetta sarà un’edizione da record, a partire dalle presenze di professionisti, che si tradurrà in un’operazione di marketing territoriale formidabile assegnando al capoluogo adriatico il ruolo di protagonista nello sport”. Lo ha annunciato l’assessore allo Sport Patrizia Martelli nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse sportiva, alla presenza del sindaco Carlo Masci, del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, dei sindaci di Montesilvano Ottavio De Martinis, con l’assessore allo sport Alessandro Pompei, e di Francavilla al Mare Luisa Russo e degli organizzatori, tra cui Pietro Nardone Presidente dei Pescara Runners.

“Abbiamo lavorato un anno per ottenere il risultato odierno e fare in modo che Pescara fosse scelta per ospitare i Master – ha sottolineato il sindaco Masci –. E la rilevanza del risultato raggiunto sta nei numeri: 4.800 atleti iscritti, pensiamo che l’ultima edizione pre-Covid svoltasi a Venezia aveva visto la presenza di 4mila atleti. E 4.800 atleti significano tra le 6mila e le 8mila persone che per dieci giorni vivranno Pescara, dormiranno nei nostri alberghi già pieni, faranno shopping nei nostri negozi e mangeranno nei nostri ristoranti, ovvero porteranno un’ondata di turismo fuori stagione allungando oltre misura l’estate pescarese cominciata a maggio scorso. Non solo: parliamo di 8mila persone provenienti da 37 differenti paesi europei e 17 paesi nel mondo. Il merito è di quelle associazioni sportive che hanno avuto il coraggio e la forza di portare avanti la candidatura di Pescara e nella sensibilità delle Istituzioni che hanno dato vita a una incredibile sinergia condividendo un progetto comune. E di nuovo lo sport diventa veicolo per il turismo, senza parlare della piena disponibilità dei nostri impianti che sono belli, nuovi, moderni, all’avanguardia, completamente riqualificati”.

“Il ringraziamento va anche alla Regione Abruzzo per il supporto che ci ha saputo fornire – ha sottolineato l’assessore Martelli -. Le nostre città si preparano a dieci giorni di grande sport, a partire dalla cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’evento, il prossimo 20 settembre, alle ore 17.30, in piazza Salotto con il Ministro Abodi”.

“Credo che i Master Europei di Atletica Leggera rappresentino, sotto il profilo sportivo, uno dei momenti di maggiore rilevanza delle decine e decine di iniziative vissute solo negli ultimi due anni – ha aggiunto il Presidente Sospiri -. Per la Regione Abruzzo la kermesse rappresenta uno sforzo importante, perché eventi del genere hanno un costo, ma è altrettanto evidente che il ritorno di una simile iniziativa in termini di ricaduta sul territorio sia impagabile per la capacità di muovere il pubblico, per l’immagine della città, per la potenzialità espressa in termini di accoglienza. Tant’è vero che alla cerimonia di apertura dei Master avremo addirittura il Ministro allo Sport Abodi”.