Massimo Varini, ospite a Nonsolomusica Radio del 22 giugno

SAN SALVO – Le iniziative della neonata Nonsolomusica Radio, ideata dalla cantautrice Lara Molino, sono sempre più numerose e originali. Oltre i cantautori, provenienti da diverse parti d’Italia, ospiti della radio, le interviste in diretta, i saluti di Morandi, Molinari,Radio Capital, da alcuni giorni sono partite due rubriche culturali: “A ritmo di libri”, a cura di Anna Rita Taurozzi e “Note di Filosofia”, a cura di Sara Del Vecchio. Da lunedi 8 a venerdi 12 giugno, per cinque serate consecutive, si è svolto il “Festivalino degli allievi dell’Associazione Culturale Nonsolomusica” che ha riscosso molto successo. Si sono esibiti ragazzi dai 6 ai 20 anni di età, preparati dalla Molino durante questi mesi di lockdown attraverso le lezioni di musica a distanza.

Il prossimo lunedi, 22 giugno, sulle pagine Facebook e Instagram di Nonsolomusica Radio, alle ore 12:30, ci saranno i saluti di uno dei chitarristi, docenti, compositori e produttori più famosi e talentuosi d’Italia, Massimo Varini. Nel corso di questi anni Varini ha inciso, prodotto e tenuto concerti con Pausini, Antonacci, Nek, Fossati, Vasco Rossi e tanti altri. Ha curato anche la produzione artistica e gli arrangiamenti della sigla di Nonsolomusica Radio, composta e cantata da Lara Molino, dal titolo: “Il mio angolo di cielo”, molto amata e apprezzata dal pubblico.

Commenta la Molino: “Sono molto contenta di come stiano andando le cose. Spero che sempre più persone seguano la radio e tutte le nostre iniziative sulle nostre pagine social. Ho voluto coinvolgere tanti giovani del territorio e non solo. Le speakers della radio che si occupano di recensioni e interviste, hanno dai 13 ai 18 anni. Non è sempre facile, occorrono tanta pazienza e lavoro, ma alla fine i risultati ci sono”, e fa un invito ai cantautori e compositori che vogliono far conoscere e ascoltare le proprie opere: “Scriveteci, mandate il vostro materiale a nonsolomusica.comunicazione@gmail.com , qualunque sia il genere musicale che avete scelto!”.