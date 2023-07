Massimo Padovano è il coach delle Panthers Roseto 2023/24

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto sono liete di annunciare che è stato trovato l’accordo con Massimo Padovano, il quale ricoprirà il ruolo di capoallenatore per la stagione 2023/2024.

Nato a Larino (CB) il 18/12/1959, Padovano ha iniziato ad allenare nella stagione 2001/2002 a Castel San Pietro, quando l’allora direttore sportivo (attuale direttore generale delle Panthers) Luca Corbelli lo promosse da responsabile del settore giovanile a tecnico della prima squadra. Scommessa subito vinta in quanto Padovano conquistò la promozione dalla DNB alla DNA.

Da lì è cominciata una lunga e qualitativa carriera professionale: Recanati, Porto Sant’Elpidio, Santarcangelo (promozione in DNB e promozione in DNA), Eagles Fortitudo Bologna, Scauri, Piombino, San Marino ed infine il ritorno a Recanati.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo coach delle Panthers Roseto: “Sono impaziente e voglioso di cominciare al più presto per poter ripagare l’ambiente e la società che mi sta dando questa grande opportunità. Voglio dare le maggiori soddisfazioni possibili ai tifosi delle Panthers Roseto. Per me sarà la prima volta che mi confronterò con il campionato femminile, sto studiando in maniera dettagliata per farmi trovare pronto e far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. L’ambiente è carico e con molte aspettative, la società ha tanto entusiasmo, vuole farsi vedere nel modo giusto e vuole fare un grande campionato. Tutto questo creerà delle pressioni ma è giusto averle affinché la squadra possa raggiungere i traguardi prefissati. Vogliamo dimostrare soprattutto di meritarci, giorno dopo giorno, partita dopo partita, la fiducia e la passione che la città di Roseto ci donerà. Ringrazio ancora i tifosi e la società per avermi accolto a Roseto”.