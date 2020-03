Masci: “i pescaresi stanno dimostrando solidarietà e grande cuore”

PESCARA – “Siamo tutti mobilitati per affrontare questa situazione che non ha precedenti: voi che diligentemente rimanete a casa, coloro che assicurano i servizi essenziali, i medici e gli infermieri impegnati giorno e notte in ospedale e nei soccorsi, l’amministrazione comunale che garantisce il controllo del territorio e adotta tutte le misure richieste per contenere il contagio, in sinergia con le istituzioni e il comparto sanitario”. Lo ha riferito il sindaco di Pescara, Carlo Masci, nel discorso alla cittadinanza del 21 marzo 2020. Si legge ancora:

“Abbiamo immediatamente dato seguito alla richiesta della Asl di individuare aree ed edifici idonei ad allargare la possibilità di accoglienza per nuovi casi e in mattinata ho condotto col personale addetto una ricognizione al Palarigopiano e ai due Palazzetti dello sport della zona Stadio per verificarne l’idoneità a ospitare un centro di ricovero. Dobbiamo essere pronti a ogni evenienza e dobbiamo prevedere ogni possibile scenario.



Voglio sottolineare che i pescaresi stanno dimostrando solidarietà e grande cuore. Sono infatti pervenute numerose richieste di poter effettuare donazioni in danaro, anche importanti, e quindi a breve apriremo un conto corrente del Comune per dare un punto di riferimento alla vostra voglia di partecipazione. Voglio anche segnalare lo slancio di generosità di alcuni ristoratori che hanno fatto a gara per preparare e distribuire gratuitamente pasti al personale impegnato a fronteggiare l’emergenza in ospedale. Un plauso a tutti loro e a quanti vorranno fare altrettanto.

Questa è la Pescara che mi inorgoglisce come sindaco e che deve farci sentire fieri di appartenere a questa comunità.

Desidero infine ricordare che l’amministrazione comunale, per andare incontro alle comprensibili problematiche attraversate dai pescaresi e da alcune categorie in particolare in questo difficilissimo momento, sta varando una serie di provvedimenti per posticipare le scadenze degli adempimenti fiscali e misure per alleggerire i tributi locali, a partire dalla cancellazione della tassa sulle tende.

Cari amici, combattiamo fianco a fianco per vincere insieme questa battaglia e tornare al più presto alla normalità”.