“Marziani … on the beach/2” a Officine Letterarie Pescara il 7 luglio

Saranno presenti di questo nuovo salotto letterario Licio Di Biase, Federica Vicino, Valeria Masciantonio, Carlo Barbarossa, Piko Cordis

PESCARA – A Pescara mercoledì 7 luglio, OL//Officine Letterarie Pescara – Centro studi, ricerca e promozione letteraria, progetto NAC – Narratori Abruzzesi Contemporanei, progetto VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni presentano “Marziani… on the beach – la letteratura come non l’avete mai incontrata” secondo appuntamento dalle ore 18 presso Stabilimento Balneare Aretusa Lungomare Pescara Sud. Un luogo all’aperto, informale, accogliente, per re-inventare l’idea di salotto letterario. “Letteratura storia di storie” ospiti gli scrittori Licio Di Biase, Federica Vicino, Valeria Masciantonio, Carlo Barbarossa, Piko Cordis. Un progetto di decentramento culturale che porta la cultura letteraria verso una condivisione più diffusa e dentro la dimensione quotidiana.

Come già con “Presente!” e “Marziani… dal parrucchiere” il progetto è pensato per promuovere e sostenere la letteratura, l’editoria e gli autori-autrici abruzzesi contemporanei. Crediamo nella letteratura come portatrice di valori umani condivisi. Valori che hanno radici profonde e cuore nella cultura della relazione, del dialogo, del confronto. Valori che costruiscono l’irrinunciabile dimensione sociale a cui ogni cittadino e cittadina dovrebbe tendere.

Beniamino Cardines, ideatore e direttore culturale: “Questo secondo appuntamento è segnato dalla storia e dalle molte storie umane che l’attraversano. Con un noi uno storico come Licio Di Biase e il suo romanzo “Il processo a Carmela” edito da Tabula Fati; la scrittrice di fantascienza Federica Vicino con il suo “Protocollo J” edito da Zona Contemporanea, tra le pochissime scrittrici donna in Italia a occuparsi di narrazione fantascientifica; la scrittrice Valeria Masciantonio con “Donne di Gesso” edito da Ensemble Edizioni, romanzo saga familiare tutto ambientato nell’entroterra abruzzese; lo scrittore Carlo Barbarossa, pluripremiato, con il suo “Troni amari” edito da PAV Edizioni, sulla vita di Giordano Bruno; lo scrittore Piko Cordis con “Il cerca storie” edito da Costa Edizioni. Cinque autori legati sottotraccia dalla passione di narrare storie che siano intrecciate alla storia, alla società e oltre fuori dal tempo”.

Prossimi appuntamenti (sempre il mercoledì alle 18) a luglio il 14-21-28, e 4 agosto.