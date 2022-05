Marziani dal parrucchiere.2, party show letterari a Pescara il 1° giugno

PESCARA – Da mercoledì 1 giugno (ore 18) riparte “Marziani dal parrucchiere.2 – la letteratura dove non l’avete mai incontrata” (party show letterari). Sarà lo studio di uno tra i più apprezzati parrucchieri di Pescara “Marco Ballone_modacapelli” a riaprire le porte a questo nuovo trasversale contenitore culturale, ideato da Beniamino Cardines, già con grande successo nel 2021: “Marziani, perché ci vuole un po’ di incoscienza, quella di chi non ha pregiudizi e sovrastrutture culturali e atterra dove vuole e si ferma dove vuole. Marziani come omaggio a Ennio Flaiano e alla sua celebre commedia ‘Un marziano a Roma’”.

Gli scrittori e le scrittrici ospiti del primo appuntamento marziano, tutto dedicato allo Sport e ai valori dello sport in rapporto con la Letteratura, saranno: Patrizia Tocci (giornalista, scrittrice) con “I diari della bicicletta” (Tabula Fati), Alessandro Febo (attore, scrittore) con “L’ultimo round” (LFA Publisher), Giorgia Altobelli (sociologa dello sport), Laura Di Nicola (blogger, scrittrice) “Formula Uno!” (Solfanelli), Francesca Di Giuseppe (blogger, www.postcalcium.it), Chieti Calcio Femminile, Cantera Adriatica Pescara. Special guest di Marziani.2 la poetessa performer Caterina Franchetta (“La parlatura parlate” autoprodotto, Pescara). Moderatori dell’evento Angela Curatolo (direttrice www.zaffiromagazine.com) e Beniamino Cardines (giornalista, scrittore).

Beniamino Cardines (ideatore): “Attraverso la letteratura vogliamo incontrare, socializzare e ricreare contatti reali. Portare la cultura letteraria ovunque sia possibile, quindi perché no dal parrucchiere? A fatica stiamo uscendo da un lungo periodo di isolamento e chiusura anche interiore, abbiamo tutti bisogno di ritrovare la socialità alla base di ogni comunità umana. Attraverso la letteratura diffusa e partecipata, vogliamo ricostruire il contatto interrotto dalle misure anticontagio. Cerchiamo la possibilità di riallacciare relazioni, di riavvicinare il pubblico dei lettori e non solo. In questa difficile e delicata fase di ripresa, siamo convinti che tutto il mondo della cultura e in modo particolare la letteratura, possano giocare un ruolo di grandissima importanza e con una forte ricaduta sociale. Sin dal 2021 siamo partiti con il progetto Marziani che da subito ha avuto una fortunata accoglienza. C’è da rimboccarsi le maniche a tutti i livelli, avendo come obiettivo unico il bene comune”.

Francesca Di Giuseppe (giornalista): “Lo Sport è portatore di valori sani, incontrare chi lo vive tutti i giorni vuol dire avvicinarsi alla tenacia degli sportivi, alla loro volontà di superare qualsiasi ostacolo fisico e mentale. Con i nostri ospiti entreremo nel calcio al femminile, nel ciclismo, nella formula uno, nella boxe. Ascolteremo storie vive di sport e vita”.

Collaborano al progetto: OL//Officine Letterarie aps – Ooops!(scrittura e narrazione) – DGF/giornalismo&comunicazione – www.zaffiromagazine.com – ERACLE aps – Ass. Prossimità alle Istituzioni – Bibliodrammatica aps – www.condividiamocultura.it – radiocittàpescara/Popolare Network – #colpodistati letterature in pericolo – La Casa di Cristina – SL/Segnalazioni Letterarie – Ausgang24 – Ci vuole un villaggio aps – www.postcalcium.it

Programma “Marziani dal parrucchiere.2”

-Mercoledì 1 giugno: Letteratura e sport

-Mercoledì 8 giugno: Editoria artigiana e poesia

-Mercoledì 15 giugno: Letteratura e Radio

Tutti gli incontri si terranno dalle 18 presso:

Marco Ballone_modacapelli_Strada della Bonifica 140_Pescara

Info Marziani: 339.5223285