Martinsicuro, maltrattamenti in famiglia: allontanato un 56enne

MARTINSICURO (TE) – La gelosia era la causa scatenante dei continui maltrattamenti verso la moglie che da circa un anno viveva un vero e proprio incubo. Infatti, il marito 56enne del luogo, non perdeva occasione per andare su tutte le furie per banali motivi coprendo di insulti e con i peggiori epiteti la moglie convivente, minacciandola di morte.

In talune circostanze era anche arrivato a mettere le mani addosso alla donna, afferrandola con violenza per il collo, ovvero a lanciarle contro oggetti, a rovesciare il tavolo della cucina ed a rompere i piatti o i suppellettili in casa. In una circostanza la moglie temendo il peggio era dovuta scappare da casa a gambe levate per evitare peggiori conseguenze.

Per tali ragioni la p.o., temendo per la propria incolumità, aveva preso coraggio ed aveva deciso di denunciare tutti gli episodi violenti subiti ai Carabinieri di Martinsicuro che, al termine dei necessari accertamenti, avevano avviato immediatamente il c.d. “codice rosso”, hanno inoltrato una dettagliata informativa con la denuncia in s.l. per maltrattamenti al Sostituto Procuratore della Repubblica di Teramo – Dott.ssa Greta Alosi –. Il Tribunale del Riesame di L’Aquila, interessato nel senso dal Pubblico Ministero, sussistendo i gravi motivi di colpevolezza dell’uomo a causa dei reiterati e continui atteggiamenti violenti in almeno cinque episodi ha disposto l’immediato allontanamento dalla casa familiare, nonché di mantenere una distanza dalla moglie non inferiore a 500 m. e di non comunicare con essa con qualsiasi mezzo. I militari dell’Arma di Martinsicuro hanno così notificato il provvedimento cautelare del Tribunale allontanando immediatamente da casa l’uomo.