Martinsicuro presente alla Fiera Turistica di Monaco F.re.e 2024

MARTINSICURO – L’Associazione Operatori Turistici di Martinsicuro ha segnato un momento storico nella promozione turistica della cittadina adriatica, partecipando con successo alla prestigiosa fiera turistica di Monaco: F.re.e, la fiera più grande del sud della Germania che si occupa di servizi e prodotti relativi al turismo e al tempo libero. L’evento, iniziato il 14 Febbraio, ha offerto una piattaforma internazionale per presentare il brand “Martinsicuro Estate 2024”, un progetto innovativo che mira a rivoluzionare l’esperienza turistica della regione.

La presenza dell’Associazione alla fiera è stata caratterizzata da una serie di incontri, distribuzione gadgets e presentazioni che hanno messo in luce le bellezze naturali e la ricca offerta turistica che Martinsicuro si appresta a offrire ai visitatori, nella prossima estate.

Il Presidente dell’Associazione Operatori Turistici di Martinsicuro – dott. Simone Tommolini – ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento: “La partecipazione alla fiera di Monaco rappresenta un passo significativo verso la realizzazione della nostra visione per Martinsicuro nel 2024. Siamo entusiasti di aver potuto mostrare al mondo ciò che la nostra meravigliosa località ha da offrire e siamo fiduciosi che l’interesse suscitato si tradurrà in un aumento significativo dei visitatori. Questo è il risultato della passione e dell’impegno di tutti gli operatori turistici della nostra associazione, che hanno lavorato incessantemente per rendere possibile questo sogno”.

L’evento segna l’inizio di una serie di iniziative promozionali che l’Associazione intende realizzare nei prossimi mesi, con l’obiettivo di consolidare la presenza di Martinsicuro sul panorama turistico internazionale e attrarre un numero sempre maggiore di visitatori desiderosi di scoprire le sue bellezze.