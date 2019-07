Martinsicuro, due bandi per affidamento in gestione del Palazzetto e Stadio

MARTINSICURO – Il Comune di Martinsicuro informa che sono stati pubblicati, in data 26 luglio sulla G.u.r.I. e sul portale della CUC Val Vibrata due bandi per l’affidamento in gestione del Palazzetto dello Sport e dello Stadio comunale di Martinsicuro.

É possibile consultare e scaricare i bandi e la relativa modulistica, così da avere tutte le informazioni ed i dettagli inerenti, andando al seguente link: http://www.cucvibrata.siaweb.it/.