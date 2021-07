Martinsicuro, aumentati i posti disponibili per il Centro Estivo Comunale

MARTINSICURO – Viste le numerose richieste pervenute per il Centro Estivo Comunale l’Amministrazione ha deciso, con apposita Delibera, di implementare il servizio per accogliere tutte le domande pervenute provvedendo altresì a prolungare il servizio che sarà garantito anche dal 2 al 13 agosto.

“Un provvedimento – dichiara il primo cittadino di Martinsicuro Massimo Vagnoni – che punta a venire incontro alle esigenze delle nostre famiglie e dei più piccoli. Si tratta di un ulteriore servizio che abbiamo messo in campo in un momento ancora particolare nel quale dobbiamo fare tutto il possibile per essere vicini alle famiglie”.