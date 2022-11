Marsi’nJazz festival 2022: il programma della prima edizione

CELANO – Tutto pronto per la prima edizione del festival Marsi’nJazz 2022, la rassegna artistica che rappresenta l’evoluzione di Celano Jazz Convention e che animerà Celano, Pescina e Magliano dei Marsi con ben undici concerti tra il 4 e il 22 dicembre. Una manifestazione in grado di coniugare nomi affermati e talenti emergenti del jazz italiano al fine di promuovere un genere musicale tra i più affascinanti e seguiti dal pubblico di tutte le età. La direzione artistica dell’appuntamento culturale è affidata a Franco Finucci e all’associazione Blue Note, e vede il patrocinio dei tre comuni marsicani sopra menzionati, della Regione Abruzzo e del Ministero Della Cultura.

“L’idea di un festival itinerante nasce per diffondere ovunque il verbo della musica jazz, apprezzata da un pubblico trasversale e suonata da sempre più adolescenti, anche grazie alla passione dei maestri e docenti di musica. La Marsica non fa eccezione, da questo punto di vista, e ciò indica come sia ben radicata all’interno della nostra società e di come possa coinvolgere un pubblico sempre più ampio”, commenta Finucci.

PROGRAMMA

Domenica 4 dicembre, ore 18:30, Teatro “San Francesco” – Pescina

Rosario Giuliani – Luciano Biondini CINEMA ITALIA: con Rosario Giuliani (sax contralto, soprano) e Luciano Biondini (fisarmonica)

“Un omaggio al grande cinema italiano che ha contribuito a far conoscere il nostro paese ovunque e che ha nel tempo consolidato una tradizione di eccellenza così come eccellente è il cast di musicisti di questo progetto”

Martedì 6 dicembre, ore 21:30, Auditorium comunale – Magliano dei Marsi

Gabriele Pesaresi QUARTET: Gabriele Pesaresi (contrabbasso), Samuele Garofoli (tromba), Franco Finucci (chitarra), Pierluigi Tomassetti (batteria)

“Band moderna e versatile che abbraccia situazioni mainstream, free o di jazz contemporaneo”

Giovedì 8 dicembre, ore 18:30, Teatro “San Francesco” – Pescina

Modular Art Collective BIG BAND: “ILModular Art Collective è un laboratorio di idee musicali condivise, con l’obiettivo di produrre musica d’arte senza barriere di genere. Lo staff strumentale è composto da giovani musicisti di diversa estrazione musicale, caratterizzati dalle qualità interpretative inclini alla sperimentazione, all’innovazione e alla composizione democratica”

Venerdì 9 dicembre, ore 21:30, Auditorium “E.Fermi” – Celano

Hub Roots TRIO: con Luigi Tresca (sassofoni), Claudio D’Amato (keyboards), Pierluigi Tomassetti (batteria)

“Un trio strumentale che propone un album di jazz moderno e fresco, melodico ed accattivante, composto da brani ed arrangiamenti completamente originali ed inediti, una sintesi personale dove sonorità acustiche tradizionali vengono miscelate a suoni elettronici modulati”

Sabato 10 dicembre, ore 18:30, Auditorium “E.Fermi” – Celano

Geoff Warren QUARTET: con Geoff Warren (flauto e flauto contralto), Raffaele Pallozzi (pianoforte), Marco Di Marzio (basso), Bruno Marcozzi (batteria)

“Un quartetto, guidato dal flautista inglese Geoff Warren, che presenta il suo flauto traverso come voce protagonista, offrendo una sonorità insolita e avvincente”

Domenica 11 dicembre, ore 18:30, Auditorium “E.Fermi” – Celano

Enzo Favata THE CROSSING: Enzo Favata (sax soprano, bass clarinet, soprano bandoneon) Pasquale Mirra (midi marimba, samplers & live electronics) Simone Graziano (bass synth live electronics & piano rhodes) Marco Frattini (drums and samplers)

“È un mix fresco, con vibrazioni ed elettronica, sintetizzatori di piano elettrico e basso synth, vibrafoni e marimbe, batterie che creano atmosfere meravigliosamente leggere ed elastiche per l’esile soprano e il delizioso clarinetto scuro e profondo di Favata”

Lunedì 12 dicembre, ore 21:30, Auditorium “E.Fermi” – Celano

Paolo Damiani LISTE NEW BAND: con Sara Ceccarelli (voce) Simone Alessandrini (sax alto e soprano) Francesco Fratini (tromba e flicorno) Paolo Damiani (contrabbasso, composizioni)

“ListeNew vuol dire un ascolto nuovo, diverso, più attento agli altri e al pubblico: ascolto come condizione prima del fare musica insieme, imparando a seguire le proposte altrui o a contrastarle, a rilanciare nuove intuizioni o a tacere, quando serve”

Martedì 13 dicembre, ore 21:30, Auditorium “E.Fermi” – Celano

Luca Mannutza TRIO: con Luca Mannutza (pianoforte) Stefano Senni (contrabbasso) Marcello Di Leonardo (batteria)

Mercoledì 14 dicembre, ore 21:30, Auditorium “E.Fermi” – Celano

Marco Di Battista TRIO: con Marco Di Battista (pianoforte) Bruno Graziosi (contrabbasso) Luca Di Muzio (batteria)

Giovedì 15 dicembre, ore 21:30, Auditorium “E.Fermi” – Celano

Trio con Claudio Filippini – Fabio Colella SKIDS: Claudio Filippini (pianoforte, tastiere, Moog) Fabio Colella (batteria)

“Il tocco inconfondibile del pianismo di Filippini e il sofisticato drumming di Colella fanno di questo duo una “band” senza tempo per l’eleganza e la varietà del repertorio contenuto nelle sette tracce che compongono “SKIDS”

Giovedì 22 Dicembre, ore 21:30, Auditorium comunale – Magliano dei Marsi

Max Ionata HAMMOND TRIO: con Max Ionata (sassofono) Nicola Angelucci (batteria) Vittorio Solimene (organo Hammond)

“Il Trio si impreziosisce con la musica dell’affascinante strumento che è l’organo Hammond. Il repertorio spazia dalle composizioni originali fino all’esecuzione di celebri brani jazz, sapientemente arrangiati per questo organico ai quali si aggiungono celebri motivi di musica pop“.