Marsilio ha ricevuto questa mattina il colonnello Massimi [FOTO]

REGIONE – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto questa mattina la visita del colonnello pilota, Luca Massimi, comandante del Centro di formazione Aviation English Aeronautica militare di Loreto (An) Nel corso dell’incontro il colonnello Massimi ha illustrato le competenze del centro che forma il personale aeronautico per operare al meglio nel contesto internazionale e sottolineato gli ottimi rapporti in essere con l’Abruzzo.

