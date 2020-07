Mare nostrum: mostra itinerante d’arte contemporanea a Città Sant’Angelo

Si svolgerà dal 10 al 20 luglio presso Il Cenacolo delle Emozioni, a cura di M. Zincani e F. Secone. Tra gli artisti in esposizione anche Gino Berardi e Franco Secone

CITTÁ SANT’ANGELO – Rassegna Internazione d’arte contemporanea itinerante nata nel 2019 da un’ idea dell’associazione culturale Arte Europa di Avellino, con presidente e curatore Enzo Angiuoni. La prima tappa di questa mostra è stata a Napoli a Castel dell’ Ovo nell’ ottobre del 2019, per poi approdare nello stesso mese all’ Aurum di Pescara. La terza tappa si è svolta al BIT di Milano nel febbraio del 2020.

Per la quarta tappa l’evento si è duplicato, in contemporanea sono aperte due mostre: una a Città Sant’ Angelo al Cenacolo delle Emozioni, sede della permanente degli artisti G. Berardi, M. Di Febo, V. Mastrodonato, F. Secone, M. Specchio e G. Zazzeroni che presenterà dal 10 al 20 Luglio 2020 dalle 18:00 alle 21:00 (se c’è gente si allungherà l’orario) in via Vittorio Emanuele 91 questa mostra Mare Nostrum, a cura di M. Zincani e F. Secone.

Per Città Sant’Angelo Il Cenacolo delle Emozioni ringrazia sentitamente la Sig. Antonella de Cecco e lo sponsor Il pastificio La Mugnaia di Elice; L’altra a Pineto a Villa Filiani in via G. D’Annunzio 175, dal 12 al 17 luglio 2020, patrocinato dal Comune di Pineto, con curatori di mostra G. Zazzeroni, V. Mastrodonato, L. Mascia e E. Angiuoni.

Mostra di Pittura sul tema dell’ immigrazione e sul ruolo del “Mare Nostrum” nell’ attuale contesto storico -sociale. Pittori e artisti provenienti da tutta Europa dialogano e si interrogano su tematiche attuali e controverse. Al cenacolo delle Emozioni l’ allestimento è stato interpretato con originalità rievocando l’ onda del mare capace anche di muoversi e di ospitare al suo interno il visitatore che può partecipare attivamente a questo dialogo col mare.