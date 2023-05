Marco Masini ospite al Contest “Promuovi La Tua Musica”

Il 3 Giugno al Teatro Marrucino il cantautore toscano sarà ospite e in occasione del quale riceverà un importante riconoscimento per la sua carriera trentennale

CHIETI – Marco Masini sarà a Chieti il 3 giugno in occasione dell’arrivo in città del Tour Contest “Promuovi la tua musica”, di cui il cantautore toscano sarà ospite e in occasione del quale riceverà un importante riconoscimento per la sua carriera trentennale. La manifestazione dedicata alla musica emergente e prodotta dalla cantautrice milanese Fanya Di Croce, gode del patrocinio del Comune di Chieti, sarà ospitata dal Teatro Marrucino, è alla terza edizione e arriva in Abruzzo dopo aver toccato diverse città italiane e aver interessato anni oltre 3.000 giovani artisti nelle precedenti edizioni.

Le iscrizioni al contest sono possibili entro il 27 maggio su https://www.promuovilatuamusica.it/

“Il contest metterà in evidenza i giovani talenti, siamo lieti di dare agli artisti emergenti una grande vetrina e di ospitare in città anche l’esibizione di Marco Masini, una delle voci più importanti del nostro panorama musicale autoriale e melodico – così il vicesindaco Paolo De Cesare, sindaco facente funzioni e assessore agli Eventi – Una presenza, quella di Masini, che sarà sicuramente da stimolo per i giovani che parteciperanno al contest a cui sarà possibile iscriversi fino al 27 maggio prossimo, ma importante anche per la città. A lui e al Marrucino, infatti, sarà consegnato un importante riconoscimento alla carriera. Si tratta, dunque, anche di un appuntamento importante per il nostro teatro, che unisce la possibilità di mettersi in mostra per i nostri giovani, con quella di poter assistere all’esibizione dal vivo di una delle voci più amate e seguite della canzone italiana”.

“Promuovi la tua musica è contest nato per dare supporto alle giovani leve che spesso non hanno la possibilità di fare ascoltare la propria musica alle case discografiche e agli addetti ai lavori – dichiara Fanya Di Croce promotrice e direttore artistico dell’iniziativa – C’è una giuria tecnica, composta da esperti del settore discografico, musicale e giornalistico e la possibilità, per il vincitore del contest, di promuovere la sua musica nel circuito radiofonico dell’evento che unisce oltre 100 emittenti di tutta Italia. Masini è il primo ospite nazionale della manifestazione giunta alla terza edizione, già per questo sarà un appuntamento diverso dai precedenti, che diventerà speciale grazie al riconoscimento che consegneremo a Marco per i 30 di carriera. Si tratta di certo di uno dei cantautori italiani più apprezzati di sempre, con una lunga e prestigiosa carriera, milioni di dischi venduti in tutto il mondo e successi divenuti classici, come “Ci vorrebbe il mare”, “T’innamorerai” e “Bella stronza”. Ha vinto il Festival di Sanremo 2004 con “L’uomo volante”, mentre nel 1990 si è aggiudicato la vittoria nella categoria novità con “Disperato”. Una storia importante che sarà raccontata da lui in persona con un’intervista che la ripercorrerà e, ovviamente con il concerto che si svolgerà alle 21.30, dopo il contest che comincerà alle 18.

Siamo lieti che tutto questo accada a Chieti, sia per i legami che ho con l’Abruzzo e sia perché il Marrucino è un luogo ideale per l’evento, la sua bellezza ci ha subito catturato e oltre allo spettacolo del 3 faremo anche video e spot promozionali in teatro. Ringrazio l’Amministrazione che ci ha accolto e aperto le porte e la Remax Venere, attività immobiliare di Chieti che con le due titolari e il team affiatato e in espansione, sostiene il nostro progetto. Abbiamo già una bella risposta da parte del pubblico, prevediamo un teatro pieno, perché sappiamo che stanno arrivando tante richieste da tutto l’Abruzzo, abbiamo comunque deciso di regalare alla cittadinanza 200 biglietti, in modo da dare ai giovani artisti una platea totalmente gremita, i biglietti sono già a disposizione dei botteghini e si può chiamare il Marrucino o recarsi di persona per prenderli. Un grazie anche alla giuria composta da Antonio Vandoni, direttore artistico di Radio Italia, musicale e radiofonico; da Marco Lecci, uno dei produttori più importanti che abbiamo e dal giornalista Paolo Tocco. L’invito è a essere presenti per sostenere i ragazzi e per assistere a una serata davvero speciale di musica ed emozioni”.

Info biglietti: Botteghino teatro Marrucino, telefono 0871/330470