Maratona Bach oggi al Conservatorio di Musica “G. Braga” di Teramo

TERAMO – Sarà l’Auditorium del Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo a ospitare sabato 26 novembre, la ‘Maratona Bach’ pensata per celebrare i trecento anni dalla composizione del ‘Clavicembalo Ben Temperato’ (Primo Libro) di J. S. Bach. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 16 a ingresso gratuito e vedrà la collaborazione tra il Conservatorio ‘Braga’ di Teramo, capofila del progetto, e i Conservatori ‘A. Casella’ de L’Aquila e ‘L. D’Annunzio’ di Pescara.

“Per il nostro Conservatorio – ha sottolineato il Direttore Tatjana Vratonjic – l’appuntamento previsto per domani segna un momento di altissimo livello didattico e artistico. I protagonisti sulla scena saranno infatti i migliori studenti, i più meritevoli, selezionati dai tre Conservatori che si cimenteranno in una delle opere più importanti di Bach, punto di riferimento per intere generazioni di musicisti, un’impresa musicale tutt’altro che semplice, ma che di nuovo dimostrerà l’elevata preparazione professionale dei nostri ragazzi”.

Gli studenti daranno dunque vita a una Maratona, di circa quattro ore, in cui saranno eseguiti al Pianoforte senza soluzione di continuità i ventiquattro Preludi e Fughe che compongono l’opera di Bach. Aprirà l’evento una relazione introduttiva del Professor Riccardo Di Cesare, Archeologo e Professore Associato presso l’Università di Foggia.