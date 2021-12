PESCARA – É tornato a riunirsi questa mattina in adunanza straordinaria il Consiglio comunale di Pescara. Dopo ampio dibattito l’assemblea ha approvato a maggioranza, con 19 voti favorevoli e 10 astenuti, la proposta di delibera che ha disposto, con immediata eseguibilità, di affidare le competenze di monitoraggio e manutenzione di 65 parchi cittadini – dal primo gennaio 2022 e per i prossimi cinque anni – alla Società in house Pescara Multiservice.

Nel corso dei lavori il vicesindaco Gianni Santilli, rispondendo a quanto richiesto in un ordine del giorno, ha affermato che sono in essere tutte le procedure per poter giungere nell’arco di pochi giorni all’apertura di un ulteriore hub vaccinale (in particolare per la somministrazione delle terze dosi anti-Covid) presso gli spazi disponibili della scuola Foscolo.

Per l’effettuazione dei tamponi è invece al vaglio l’utilizzo degli spazi del museo Vittoria Colonna. Entrambi i siti sono stati oggetto di sopralluogo questa mattina da parte della dirigenza della Asl, cui spetta ora di individuare il personale medico e paramedico necessario, che li ha ritenuti idonei per tali finalità.

Foto di repertorio