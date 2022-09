Manolo Pierannunzio è il nuovo presidente del CAI Arsita

ARSITA – Il CAI Arsita nella riunione del 22 settembre scorso ha eletto il nuovo direttivo. Presidente è Manolo Pierannunzio, che prende il posto di Renzo Perino, rimasto comunque in qualità di consigliere.

Di seguito riportiamo le nuove cariche sociali così distribuite. Presidente Manolo Pierannunzio, Vice Presidente Sandro Cardone, Consiglieri: Antonietta Di Pietrantonio Cesare Di Marcello, Sandro Cardone, Renzo Perino, Fabio De Cristofaro, Tony Orsetti, Maria Scocchia. Le altre nomine sono le seguenti: Referente gruppo alpinismo giovanile Maria Scocchia/Antonietta Di Pietrantonio, Referente commissione escursionismo: Renzo Perino/Tony Orsetti, Segretario Fabio De Cristofaro, Referente gruppo speleologia Cesare Di Marcello Il direttivo alla unanimità ha riconosciuto come Presidente Onoraria Maria Scocchia, storica componente del CAI Arsita di cui in passato è stata anche Presidente.

“Sono molto contento – afferma il neo Presidente Pierannunzio – di essere stato scelto per ricoprire una carica così importante. Ringrazio tutti i componenti del direttivo per la fiducia nei miei confronti e il mio predecessore Renzo Perino, che ha guidato il CAI Arsita con ottimi risultati. Nei prossimi tre anni il CAI dovrà puntare molto sui giovani per farli avvicinare all’ambiente montano e non, portando sempre nel cuore il nostro amico Massimiliano. Siamo già al lavoro per organizzare i prossimi eventi con l’obiettivo di portare avanti attività in grado di coinvolgere sempre più persone e di crescere sempre di più in termini di partecipazione, collaborando fattivamente con le Istituzioni e le Associazioni operanti nel nostro territorio e supportando tutte le iniziative del Gruppo Grotte e MTB del CAI Arsita”.