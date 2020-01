Manifestazioni natalizie a Montesilvano, bilancio positivo

De Martinis: “Dopo un’estate indimenticabile anche per queste feste abbiamo regalato ai cittadini e ai turisti momenti importanti. Per la prima volta i montesilvanesi hanno scelto di restare in città e di gustarsi le manifestazioni del posto”



MONTESILVANO – Il cartellone delle manifestazioni natalizie ha donato alla città momenti importanti e di grande partecipazione grazie a un programma che ha esaltato grandi e piccoli. Molti gli eventi che hanno riscosso consensi dal concerto di Natale, con Simona Molinari e l’Orchestra Dean Martin, diretta da Antonella De Angelis, registrando il tutto esaurito al Pala Dean Martin, al presepe vivente organizzato dall’istituto Troiano Delfico al quale hanno preso parte oltre 500 studenti, fino al trapper Mambolosco per i più giovani con quasi mille presenze e per i più piccoli la festa della befana con la presenza di Barbara Chiappini e i musical della Walt Disney in piazza Diaz. Eventi che hanno permesso un’isola pedonale e la chiusura la traffico in alcuni giorni.

Soddisfatto il sindaco Ottavio De Martinis che parla di uno dei cartelloni più entusiasmanti degli ultimi anni. “Le manifestazioni sono tornate a svolgersi nel centro cittadino – ha spiegato il sindaco Ottavio De Martinis – per la prima volta i montesilvanesi hanno scelto di restare in città e di gustarsi le manifestazioni del posto. Dopo un’estate indimenticabile anche per queste feste abbiamo regalato ai cittadini e ai turisti momenti importanti: Un programma ricco e molto emozionante dedicato ai più piccoli, ai ragazzi e alle famiglie, possiamo consideralo tra i più belli degli ultimi anni. La concentrazione di eventi nel centro città ci ha consentito di considerare piazza Diaz come location principale, un elemento risultato vincente che riproporremo anche negli anni futuri. Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con noi gli eventi e che si sono adoperati per far sentire durante le giornate delle festività natalizie il giusto calore”.

“Bilancio molto positivo per il cartellone che si è appena concluso – ha dichiarato l’assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi – e grande collaborazione con le sinergie del territorio: dalle scuole alle parrocchie alle varie associazioni locali, possiamo quindi ritenerci soddisfatti degli eventi natalizi con migliaia di presenze. Anche ieri, nella giornata dell’Epifania, le piazze e le vie del centro erano gremite e ci sono stati numerosi spettacoli con Barbara Chiappini e anche band e artisti locali. Siamo già al lavoro per le manifestazioni estive e da oggi per chi vuole partecipare al cartellone ed essere parte attiva può fare una richiesta all’assessorato agli eventi da far pervenire entro il 10 febraio 2020”.