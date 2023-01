Maltempo a Teramo, gli interventi nella notte nei comparti 4 e 5

TERAMO – Il Comune di Teramo, attraverso l’area tecnica, ha monitorato per tutta la notte il territorio comunale, con i mezzi in funzione già dalla prima serata di ieri. La perturbazione che sta interessando anche la nostra provincia, nel comune di Teramo ha colpito soprattutto i comparti 4 e 5, che comprendono importanti frazioni come Poggio, Cono, Caprafico, Forcella, Miano, Rapino, Spiano, Frondarola e Valle San Giovanni, dove dopo un sopralluogo dei funzionari comunali sono state effettuate operazioni di sgombero neve.

Sempre ieri sera è entrato in funzione il mezzo spargisale, che dopo essere passato inizialmente nelle zone localizzate ad un’altezza maggiore e in quelle che ospitano gli edifici sensibili, quali ospedale, carcere, caserme di polizia, ha proseguito la sua azione sul resto del territorio comunale. L’Amministrazione proseguirà il monitoraggio della situazione per l’inetra giornata e sono state attivate anche 3 squadre di Protezione Civile che stanno effettuando ulteriori verifiche sui parchi della città.