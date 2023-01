Maltempo in Provincia di Pescara, viabilità senza particolari criticità

PESCARA – Di seguito alla riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri, questa mattina si è riunito nuovamente in Prefettura il centro coordinamento soccorsi in relazione al maltempo che sta interessando questa provincia. Dall’esame della situazione è emersa che la viabilità sulle strade statali e provinciali non presenta particolari criticità. Alcune situazioni sono state prontamente risolte nel corso della mattinata da parte della Provincia e dell’ANAS e la situazione viene costantemente monitorata in modo da poter intervenire con tempestività.

I comuni, molti dei quali hanno aperto i C.O.C., hanno attivato i piani neve con conseguenti interventi sulla viabilità comunale.

Alcune criticità sulla sospensione dell’energia elettrica sono state segnalate all’ENEL che sta intervenendo per il ripristino della fornitura. Allo stesso modo è stata interessata la Telecom in merito ad alcuni problemi nei comuni di Manoppello e Corvara.

I tratti delle autostrade di questa provincia non presentano particolari problematiche. Il Centro Coordinamento Soccorsi si riunirà nuovamente alle 17.30 di oggi pomeriggio per fare il punto della situazione anche alla luce del nuovo bollettino meteo.