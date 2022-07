Lunedì 25 luglio, andrà in scena un recital poetico-musicale con le più belle romanze di Tosti arrangiate in una inedita versione per coro e orchestra

PESCARA – Il Pescara Liberty Festival prosegue domani sera – lunedì 25 alle 21.30 all’Aurum (ingresso libero) – con una della serate più attese dell’intero programma: Luna d’Estate, uno spettacolo inedito, una prima mondiale, che vede le più belle romanze di Francesco Paolo Tosti prendere nuova vita, attraverso gli arrangiamenti del M^ Ernani Catena, direttore d’orchestra e compositore, figlio d’arte, esponente di una famiglia di numerosi musicisti tra cui spicca il nonno, Gaetano Catena (1867-1944), che fu solista di numerose orchestre e bande della sua epoca.

Per l’occasione, i leader più rappresentativi di Tosti, che abitualmente vengono eseguiti, così come sono stati concepiti, per solo voce e pianoforte, sono stati arrangiati per coro e orchestra. La parte musicale è affidata ai Musici del Sirena, il cui fondatore e direttore artistico è Davide Cavuti. Coro NoteinCorso (preparatrice Cristina Di Zio). Con Chiara Tarquini soprano, pronta a volare in Bulgaria a fine mese, ospite dell’Opera di Varna, e Tommaso Mangifesta tenore. Dirige il M^ Ernani Catena.

La serata è arricchita dalla performance di Debora Caprioglio, star del piccolo e grande schermo, da anni impegnata a teatro con lavori come la commedia Buoni da morire (regia di Emilio Solfrizzi) e riconosciuta anche “miglior interprete femminile” per lo spettacolo Otto donne e un mistero, attesa sul palco con Pino Ammendola, attore e regista napoletano che esordì nel ’63 con Nino

Manfredi; negli anni parteciperà anche a diverse serie tv come La squadra e Un bacio nel buio. Caprioglio e Ammendola saranno dunque le ciliegine sulla torta di in un recital poetico-musicale davvero originale.

Di tutto rispetto anche l’orchestra giovanile I Musici del Sirena, fondata nel 2003, ha eseguito nel tempo alcune delle pagine di Mozart, Puccini, Turina, Piazzola, Morricone. La formazione orchestrale ha realizzato, inoltre, la registrazione di numerose colonne sonore composte dallo stesso Cavuti per film come Itaker – vietato agli italiani (2012) di Toni Trupia con Francesco Scianna e Michele Placido, Viaggio al cuore della vita (2012) documentario con Michele Placido, L’altro Adamo (2014) di Pasquale Squitieri con Lino Capolicchio e di musiche di scena per il teatro con interpreti Lino Guanciale, Giorgio Pasotti, Ugo Pagliai, Luca Argentero.

Il festival prosegue martedì sera con Souvenir d’Italie, le più belle canzoni Liberty e Neo-Liberty, con una delle voci più originali e inimitabili della scena italiana, Antonella Ruggiero, accompagnata da Paolo Di Sabatino al pianoforte e Renzo Ruggieri alla fisarmonica.

Tutte le informazioni sono sul sito del festival www.pescaralibertyfestival.com e sulla pagina FB.