Ludovica De Marchi è una nuova giocatrice delle Panther Roseto 2022/23

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo, per la stagione 2022/2023, con la giocatrice Ludovica De Marchi.

Guardia classe 2002, la De Marchi si è formata nel settore giovanile del San Raffaele Roma, disputando tre campionati di Serie B con la formazione capitolina. Le sue prestazioni sono andate in crescendo anno dopo anno e le stesse Panthers ne sanno qualcosa, viste le grandi performance della De Marchi proprio contro le biancazzurre. Quest’anno ha deciso di fare il salto di categoria e siamo felicissime di averla con noi in squadra.

“Ludovica è una giocatrice che abbiamo fortemente voluto. – ha dichiarato coach Massimo Romano – Lo scorso anno ha fatto molto bene in Serie B e potrà essere una sorpresa per questo campionato. Ha forza fisica, tanto talento e predilige molto il gioco uno contro uno. Ci darà una grandissima mano per rinforzare il reparto delle esterne e può essere un valore aggiunto”.