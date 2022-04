Lucky Wind Trevi – Pallavolo Teatina 3-1: il racconto del match

Dopo la sconfitta infrasettimanale contro Castelbellino, le neroverdi cedono nuovamente 3-1, stavolta sul campo di Trevi. Cristian Piazzese: «Abbiamo perso l’ennesima occasione per aggiustare la classifica»

TREVI – Per la seconda volta in pochi giorni, la Pallavolo Teatina perde l’occasione di muovere la propria classifica, uscendo sconfitta per 3-1. Se però nel turno infrasettimanale le neroverdi avevano perso al cospetto di un avversario, Castelbellino, che si era dimostrato più forte, il rammarico è molto maggiore per la sfida di ieri a Trevi, dove le teatine avrebbero certamente dovuto e potuto raccogliere qualche punto. Costantemente all’inseguimento, le neroverdi hanno vinto con una grande rimonta il secondo set, ma hanno costellato di troppi errori le altre tre frazioni. La solita Biesso, con 18 punti, è stata la migliore tra le ospiti, mentre dall’altro lato hanno dominato la rientrante opposta mancina Capezzali e Castellucci, entrambe autrici di 18 punti. A fine gara, un Cristian Piazzese visibilmente amareggiato ha commentato con poche parole:

«Mi è davvero difficile poter commentare, abbiamo perso l’ennesima occasione per aggiustare la classifica. Siamo stati sempre sotto nel punteggio, con la consapevolezza di poterla vincere ma con la paura di farlo».

TABELLINO

Lucky Wind Trevi – Pallavolo Teatina 3-1 (25-18, 26-28, 25-14, 25-19)

Lucky Wind Trevi: Borelli 14, Ameri 9, Lillacci (L), Capezzali 18, Pioli 7, Giordano 6, Castellucci 18, Bosi n.e., Ndulue n.e., Coresi n.e., Pizzi n.e.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli 3, D’Amico n.e., Courroux 4, Biesso 18, Stafoggia 10, Corradetti n.e., Gorgoni 16, Ricci 8, Diodato n.e. All.: Cristian Piazzese.