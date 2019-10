Luca Pitteri a Roseto per una master class di canto: ecco quando

Il 6 ottobre 2019 dalle ore 10 appuntamento con il vocal coach di “Amici” e “Io canto” al centro Piamarta. Le informazioni per partecipare

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Occasione da non perdere per tutti gli appassionati della buona musica in programma domenica 6 ottobre dalle ore 10 al centro Piamarta di Roseto. Luca Pitteri, maestro di canto di fama internazionale e volto noto televisivo per le sue esperienze da Vocal coach in programmi di successo quali “Ti lascio una Canzone”, “Amici”, “Io Canto” e “All together now”, sarà nella Città delle Rose per una masterclass di sette ore.

L’evento sarà organizzato da MusicaHdemia, la locale scuola di musica diretta dal pianista, fisarmonicista e compositore Daniele Falasca, che dal 2006 garantisce ai propri alunni una cultura musicale completa grazie alla competenza di ottimi insegnanti.

Nel corso della giornata Pitteri introdurrà giovani e meno giovani alla scoperta di tecnica, interpretazione, linguaggio e comunicazione nel canto moderno professionistico.

Previsti nel programma anche brevi cenni introduttivi di anatomia e fisiologia per chiarire com’è fatto il nostro organo vocale e quali sono le sue funzionalità; saranno svelati inoltre i segreti per riscaldare e raffreddare adeguatamente la voce, attraverso esercizi di warm up & cool down vocale.

Luca Pitteri si è formato diplomandosi in pianoforte al conservatorio di Venezia, ha studiato musica da camera, composizione, direzione d’orchestra e canto. Ha un’intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e come accompagnatore di strumentisti, cantanti e complessi vocali.

È direttore del gruppo veneziano di musica afro-americana “Venice Gospel Ensemble” vocal project dal 1992. Collabora con il maestro Beppe Vessicchio e con alcune trasmissioni delle reti Mediaset occupandosi della parte vocale.

Tra il 2009 e il 2010 è stato l’insegnante di canto della prima e seconda edizione del programma “Io canto” su in onda Canale 5. Ha inoltre partecipato all’ultima puntata di “Ti lascio una canzone” su “Rai 1” e a Zelig. Dal 2001 al 2007 (dalla prima alla sesta edizione) ha ricoperto la carica di insegnante di canto all’interno della trasmissione “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5.

PER INFORMAZIONI: telefonare o scrivere via Whatsapp al numero 392.6098255.