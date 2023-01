Luca Di Diego tra musica inedita e moderna didattica chitarristica

Il chitarrista di Lanciano: “Studiare uno strumento è a mio avviso fondamentale per la crescita culturale ed emotiva di tutti i ragazzi”

LANCIANO – Dopo la partecipazione ad una pubblicazione discografica e dopo aver pubblicato come solista diversi inediti che sono andati in onda in alcune radio nazionali e dopo aver partecipato con un ottimo risultato al “Premio Musica Contro le Mafie”, l’artista Lancianese Luca Di Diego racconta la sua esperienza didattica:

“Noi musicisti abbiamo diverse responsabilità morali nei confronti delle nuove generazioni, in primis quella di contagiarli con l’amore per la bellezza e di conseguenza quella di trasmettergli la passione, quella che ti motiva e ti fa impegnare oltre l’immaginabile per raggiungere i tuoi obiettivi. Studiare uno strumento è a mio avviso fondamentale per la crescita culturale ed emotiva di tutti i ragazzi. Insegnare chitarra è un’attività che amo e che mi dà tante soddisfazioni.

Per questo, oltre la mia competenza musicale e tecnica, ho deciso di mettere a disposizione degli alunni il mio studio: il “Luca di Diego Guitar Studio” che a partire dal 1° febbraio troveranno completamente rinnovato e pensato per un approccio moderno alla didattica.

Il mio studio, in pieno centro a Lanciano , è in funzione da diversi anni, ma ho dedicato gli ultimi mesi a renderlo ancora più professionale occupandomi del trattamento acustico e rinnovando completamente tutta l’attrezzatura. Infatti gli alunni oltre ad avere a disposizione tutto l’occorrente per fare lezione hanno adesso anche la possibilità di registrare i loro progressi e le loro idee. A mio avviso questa è un’ottima opportunità per sviluppare la loro creatività.

Le iscrizioni sono sempre aperte e rivolte a tutti senza limiti di età e anche a chi non ha mai suonato la chitarra. Il mio desiderio è che gli alunni di oggi siano i musicisti e gli insegnanti di domani”.