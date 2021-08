Il play Luca D’Eustachio confermato al Roseto Basket 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Seconda conferma per il roster del Roseto Basket 20.20, che si appresta ad affrontare il campionato di Serie C Silver: a capitan Innocenzo Ferraro si aggiunge un altro rosetano doc, il playmaker classe 1999 Luca D’Eustachio, 178 cm di altezza, che già nella scorsa estate aveva scelto di abbracciare il progetto della società biancazzurra.

Una lunga militanza a Pescara, prima nel settore giovanile della Pescara Basket e poi con due stagioni in B tra le fila dell’Amatori (conquistando la promozione in A2 nel 2018/19), spicca nel percorso cestistico del regista rosetano, che al suo attivo ha anche una stagione in C Gold con l’Unibasket Lanciano.

LUCA D’EUSTACHIO

“Ringrazio per questa conferma la società, che è davvero super in tutto: un progetto nato a Roseto e formato da rosetani è stata per me una grande motivazione ad accettare, dopo aver giocato per tanti anni fuori è bello poter tornare a difendere i colori della mia città. Già lo scorso anno il gruppo era di livello superiore, sono convinto che anche in questa categoria potremo toglierci soddisfazioni importanti”.

COACH ERNESTO FRANCANI

“Sono contentissimo di poter allenare nuovamente Luca: già lo scorso anno nel periodo di attività ne ho apprezzato le qualità tecniche e umane, che potranno dare tantissimo a questo gruppo. Nella sua carriera si è già misurato con palcoscenici importanti, e per noi sarà un elemento fondamentale”.