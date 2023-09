ROCCARASO – Il Lotto premia Roccaraso, in provincia di L’Aquila, nel concorso di giovedì 31 agosto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state infatti centrate ben due vincite nella località abruzzese: la più alta è di 14.250 euro e la seconda di 9.750 euro, entrambe arrivate grazie alla combinazione 26-31-79 sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di 772 milioni da inizio anno.

Lotto, vinti 24mila euro a Roccaraso nell'estrazione del 31 agosto