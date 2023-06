ALBA ADRIATICA – Il Lotto premia l’Abruzzo: come riporta Agipronews, ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, sono stati vinti 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 506 milioni dall’inizio dell’anno.

