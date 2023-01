Lotteria Italia 2022 in Abruzzo: i dati sulle vendite

REGIONE – Lieve calo per la Lotteria Italia in Abruzzo: sono stati 158.840 i tagliandi staccati, il 4,8% in meno sull’edizione precedente. A livello provinciale, come riporta Agipronews, si distingue L’Aquila, in controtendenza con 47.280 biglietti (+3%) che scavalca Chieti, con 47mila biglietti staccati (-9,7%). Terza Teramo con 35.480 tagliandi venduti (-3,2%). A chiudere Pescara dove le vendite hanno toccato quota 29.080 (-9,9%). Il dato conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

