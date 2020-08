Lotta all’abusivismo, verifiche sanitarie sulle spiagge di Montesilvano

Comandante Casale: “nei prossimi giorni ripeteremo le operazioni per verificare almeno l’utilizzo almeno delle mascherine. I controlli sono di tipo sanitario ed è importante che ci sia un medico della Asl”

MONTESILVANO – Incontro tra il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere comunale delegato alla Sicurezza Marco Forconi, il comandante della polizia locale Nicolino Casale e il comandante della guardia costiera Daniele Limatola per programmare alcuni controlli che verranno effettuati nei prossimi giorni sulla spiaggia di Montesilvano.

“A breve verranno effettuati alcuni interventi congiunti per contrastare l’abusivismo in città, in particolare sulle nostre spiagge – spiega il sindaco De Martinis. Le operazioni, che si sono svolte domenica scorsa e nelle settimane precedenti, tra polizia locale e guardia costiera stanno scoraggiando i venditori abusivi e siamo certi che ripetendo le ispezioni riusciremo a debellare il fenomeno”.

Il comandante Casale ha annunciato anche degli accertamenti con la Asl per verificare l’utilizzo dei dispositivi anti Covid nei confronti della cittadinanza e degli esercizi pubblici. “Abbiamo organizzato nei giorni scorsi due controlli anti Covid con la Asl di Pescara e la guardia costiera – afferma il comandante Casale – e nei prossimi giorni ripeteremo le operazioni per verificare almeno l’utilizzo almeno delle mascherine. I controlli sono di tipo sanitario ed è importante che ci sia un medico della Asl. Infine, stiamo predisponendo con la guardia costiera dei controlli sulla riviera con l’ausilio di altri agenti”.